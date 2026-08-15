Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε ελλιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι της Αίγινας, όταν θαλαμηγό σκάφος με ελληνική σημαία, στο οποίο επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα, προσέκρουσε σε αυτά κατά την προσπάθειά του να αποπλεύσει.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη, ενώ υπήρξαν υλικές ζημιές.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η αρμόδια Λιμενική Αρχή, η οποία διενεργεί προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.