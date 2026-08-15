Νέο χτύπημα του Εγκέλαδου - Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας

Από τον σεισμό μεγέθους 7,7, Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν λίγες ώρες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών έπληξε την Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας , ανακοίνωσε το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας (GFZ).

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