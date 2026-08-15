Νέο χτύπημα του Εγκέλαδου - Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας
Τρόμος στην Ινδονησία με το νέο σεισμό
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών έπληξε την Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας (GFZ).
Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα.
Από τον σεισμό μεγέθους 7,7, Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν λίγες ώρες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι.
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