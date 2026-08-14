Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

Οι αγενείς συμπεριφορές στους δημόσιους χώρους δεν περνούν απαρατήρητες, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά σε αυτούς. Στα σούπερ μάρκετ, οι εργαζόμενοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με συνήθειες πελατών που δυσκολεύουν τη δουλειά τους, προκαλούν καθυστερήσεις ή δημιουργούν προβλήματα στους υπόλοιπους καταναλωτές.

Ορισμένοι εργαζόμενοι από διαφορετικά τμήματα καταστημάτων μοιράστηκαν τις συμπεριφορές που συναντούν συχνότερα, αποκαλύπτοντας τι θεωρούν πραγματικά αγενές.

Καθυστερήσεις στην ουρά του ταμείου

Μία από τις συχνότερες συμπεριφορές που ενοχλούν τους εργαζομένους, είναι η καθυστέρηση στην ουρά. Σύμφωνα με την πρώην ταμία, Σόφι Πασκάλ, αρκετοί πελάτες αφήνουν την ουρά για να επιστρέψουν στο κατάστημα και να πάρουν κάποιο προϊόν που ξέχασαν ή προσπαθούν να πιάσουν κουβέντα την ώρα που άλλοι περιμένουν να εξυπηρετηθούν.

Μάλιστα, θυμάται περιστατικό κατά το οποίο πελάτισσα αντέδρασε έντονα όταν έκλεισε το ταμείο της για να κάνει διάλειμμα και της υπέδειξε να εξυπηρετηθεί από άλλη ουρά.

Αδιάκριτες ερωτήσεις για τις αγορές των άλλων

Στο ταμείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις που προκαλούν ενόχληση. Υπάλληλος παντοπωλείου ανέφερε ότι αρκετοί πελάτες σχολιάζουν ή ρωτούν για τα προϊόντα που αγοράζουν άλλοι καταναλωτές.

Οι ερωτήσεις όπως «Τι θα φτιάξεις με αυτό;» ή ακόμη και σχόλια σχετικά με φάρμακα που βρίσκονται στο καλάθι κάποιου άλλου, μπορεί να θεωρηθούν αδιάκριτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται για προσπάθεια έναρξης συζήτησης, σε άλλες όμως η συμπεριφορά εκλαμβάνεται απλώς ως περιέργεια.

Το συνεχές ψάξιμο στα ράφια με το κρέας

Η ανυπομονησία αποτελεί ακόμη μία συμπεριφορά που δυσκολεύει την εργασία του προσωπικού. Ο Τζον Σμιθ, κρεοπώλης με 40 χρόνια εμπειρίας, επισημαίνει ότι ιδιαίτερα ενοχλητικό είναι όταν πελάτες ψάχνουν ανάμεσα στις συσκευασίες κρέατος την ώρα που ο εργαζόμενος προσπαθεί να τις τοποθετήσει στα ράφια.

Όπως εξηγεί, μερικά λεπτά αναμονής αρκούν ώστε ο υπάλληλος να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Παράλληλα, οι πελάτες καλούνται να επιστρέφουν τα προϊόντα στη θέση τους όταν αλλάζουν γνώμη, καθώς η ακαταστασία αυξάνει την ήδη απαιτητική δουλειά του προσωπικού.

Ο θυμός όταν ένα προϊόν έχει εξαντληθεί

Μία ακόμη συμπεριφορά που αναφέρουν οι εργαζόμενοι είναι ο εκνευρισμός απέναντι στο προσωπικό όταν ένα προϊόν δεν υπάρχει σε απόθεμα.

Ο Κάιλ Μποντέρ, ο οποίος εργάζεται στο τμήμα ντελικατέσεν του Superstore στην Αλμπέρτα του Καναδά, αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους πελάτες να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Όμως, όταν ένα προϊόν δεν υπάρχει και δεν μπορεί να εντοπιστεί, ορισμένοι πελάτες στρέφουν τον εκνευρισμό τους προς τον υπάλληλο, παρ’ ότι εκείνος δεν ευθύνεται για την έλλειψη.

Όταν ένα προϊόν χυθεί στο πάτωμα

Ακόμη σοβαρότερη μπορεί να είναι η περίπτωση ενός χυμένου υγρού που παραμένει στο πάτωμα χωρίς να ενημερωθεί το προσωπικό.

Ο Μάικλ Κρους, δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης στο Οντάριο του Καναδά, έχει χειριστεί υποθέσεις που αφορούν αγενείς πελάτες και επισημαίνει ότι η σκόπιμη πρόκληση διαρροής και η αποχώρηση χωρίς ενημέρωση των εργαζομένων μπορεί να έχει ακόμη και νομικές συνέπειες.

Ακόμη και όταν η διαρροή είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, η άμεση ενημέρωση ενός εργαζομένου θεωρείται απαραίτητη. Ένα γυάλινο βάζο που έχει σπάσει ή ένα υγρό που έχει χυθεί στο πάτωμα μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους πελάτες.

Η ευγένεια κάνει τη διαφορά

Υπάρχουν, ωστόσο, και απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν τη διαδικασία πιο εύκολη τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους.

Η Σόφι Πασκάλ, η οποία έχει εργαστεί ως ταμίας, προτείνει στους καταναλωτές να έχουν έτοιμο τον τρόπο πληρωμής, να έχουν απομακρύνει τα προϊόντα από το καρότσι όταν φτάνει η σειρά τους και γενικότερα να αποφεύγουν περιττές καθυστερήσεις.

Η συμπεριφορά των πελατών και του προσωπικού μπορεί να επηρεάσει συνολικά το κλίμα μέσα σε ένα κατάστημα. Η ευγένεια, η υπομονή και ο σεβασμός προς τους εργαζομένους και τους υπόλοιπους καταναλωτές μπορούν να κάνουν την καθημερινή εμπειρία στο σούπερ μάρκετ πιο ευχάριστη για όλους.