Φωτιά στην Κω - Συνδράμουν τρία εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά στο Πυλί της Κω, σε δύσβατη περιοχή στο δρομο προς Καρδάμαινα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ έχουν κινητοποιηθεί τρία εναέρια μέσα από τη Ρόδο και μια ομαδα δασοκομάντος.

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