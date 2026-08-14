Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαχανά Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει και συνδράμουν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή έχει ξεκινήσει να βρέχει από νωρίς το απόγευμα, συνθήκη που ευνοεί την γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς.

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