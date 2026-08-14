Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαχανά Θεσσαλονίκης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν σπεύσει και συνδράμουν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Στην περιοχή έχει ξεκινήσει να βρέχει από νωρίς το απόγευμα, συνθήκη που ευνοεί την γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς.
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