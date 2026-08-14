Βρετανία: Νέος εκτροχιασμός τρένου σε λιγότερο από 24 ώρες

Δεύτερο περιστατικό σιδηροδρομικού ατυχήματος σε λιγότερες από 24 ώρες σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βρετανία.

Ένα τρένο της Greater Anglia βγήκε από τις γραμμές στο στο Γουίκφορντ του Έσσεξ με τις εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα να δείχνουν τα βαγόνια να έχουν φύγει από τις ράγες, αν και φαίνεται να στέκονται όρθια.

Ασθενοφόρα εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο του εκτροχιασμού στο Γουίκφορντ. Ωστόσο, η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) επιβεβαίωσε ότι δεν τραυματίστηκαν επιβάτες.

Ο εκτροχιασμός συμβαίνει λιγότερο από 24 ώρες μετά τον τραυματισμό 20 ανθρώπων σε παρόμοιο περιστατικό στο Ανατολικό Σάσεξ.