El Niño σε έξαρση: Στο +2,6℃ η θερμοκρασία του Ειρηνικού – Νέο άλμα μέσα σε 30 ημέρες

Νέα σημαντική άνοδο καταγράφει ο δείκτης Niño 3.4, σύμφωνα με τη σημερινή ανάρτηση (14/08) του Κώστα Λαγουβάρδου από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην κεντρική τροπική ζώνη του Ειρηνικού έφτασε τους +2,6℃, έναντι +2℃ πριν από μόλις 30 ημέρες.

Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή τιμή, καθώς συνθήκες El Niño χαρακτηρίζονται οι θετικές αποκλίσεις από +0,5℃ και πάνω.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει την περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου και παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες, καθώς το El Niño μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα καιρικά και κλιματικά πρότυπα σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Ο κ. Λαγουβάρδος προτρέπει τους πολίτες να παρακολουθούν το Παρατηρητήριο El Niño της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη σελίδα: https://meteo.gr/elnino/.

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