«Κόκκινος» συναγερμός από τους επιστήμονες για το El Niño - Οι προβλέψεις για Ιούλιο - Σεπτέμβριο

Για την ταχύτατη ενίσχυση του φαινομένου «Super El Niño» προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), οι συνθήκες του El Niño αναμένεται να εξελιχθούν σε ένα «ισχυρό» φαινόμενο κατά την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου.

Τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών καταγράφουν «σταθερή και σημαντική αύξηση» στις κρίσιμες περιοχές του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού.

Οι ειδικοί εκτιμούν πλέον ότι οι θερμοκρασίες των υδάτων θα ξεπεράσουν κατά 2 βαθμούς Κελσίου τον μέσο όρο στις βασικές περιοχές που επηρεάζουν τον κύκλο του El Niño.

Ο WMO αναμένει ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να ενισχύεται μέσα στο φθινόπωρο στο βόρειο ημισφαίριο, επηρεάζοντας πολλές περιοχές του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, και άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως η ισημερινή λεκάνη του Ατλαντικού, προβλέπεται να παραμείνουν σε θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

El Nino will quickly develop into a strong event between July and September, fuelling the likelihood of extreme weather, the United Nations' weather and climate agency warned Friday. https://t.co/PpNyFkmbeC pic.twitter.com/jhxVemUKm3

— AFP News Agency (@AFP) July 3, 2026



Ο φυσικός αυτός κύκλος θέρμανσης αναμένεται να επιδεινώσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα καιρικά φαινόμενα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων και δυνητικά καταστροφικών φαινομένων σε όλο τον κόσμο.

Η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστε Σάουλο, δήλωσε: «Αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητες ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και τον κίνδυνο καυσώνων στην ξηρά και θαλάσσιων καυσώνων σε πολλές περιοχές του κόσμου».

Το φαινόμενο El Niño είναι ένας φυσικός μετεωρολογικός κύκλος, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις ετήσιες διακυμάνσεις του καιρού.

Κάθε δύο έως επτά χρόνια, ο κύκλος μεταβάλλεται ανάμεσα στη ψυχρή φάση La Niña και στη θερμή φάση El Niño.

Υπό κανονικές συνθήκες, οι αληγείς άνεμοι πνέουν προς τα δυτικά πάνω από τον Ειρηνικό, μεταφέροντας τα θερμά νερά μακριά από τη Νότια Αμερική προς την Αυστραλία και επιτρέποντας στα ψυχρότερα νερά να αναδυθούν κατά μήκος των ακτών.

Brace for weather chaos! El Niño is RAPIDLY strengthening, experts say - and the consequences could be catastrophic https://t.co/oEUvmrvRmt

— Daily Mail (@DailyMail) July 3, 2026



Κατά τη φάση του El Niño, οι άνεμοι αυτοί εξασθενούν ή αντιστρέφονται, επιτρέποντας στα θερμά νερά να συσσωρευτούν στον τροπικό Ειρηνικό.

Η συγκέντρωση αυτών των θερμών υδάτων μπορεί να αυξήσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία και να διαταράξει τα καιρικά μοτίβα σε παγκόσμια κλίμακα.

Τον περασμένο μήνα, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού έχει πλέον ξεπεράσει το όριο που απαιτείται ώστε να θεωρηθεί ότι οι συνθήκες El Niño έχουν ξεκινήσει επίσημα.

Ωστόσο, οι ειδικοί προβλέπουν πλέον ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου.

Στους ωκεανούς, ο Ειρηνικός εμφανίζει ήδη το αποτύπωμα ενός El Niño που εντείνεται ραγδαία, με πιθανότητα άνω του 80% οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον ισημερινό Ειρηνικό να παραμείνουν υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

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