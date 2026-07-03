Καιρός - Κολυδάς: Ψυχρό «χτύπημα» με βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πότε επιστρέφει η ζέστη

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό το Σαββατοκύριακο 

Μιχάλης Παπαδάκος

Καιρός - Κολυδάς: Ψυχρό «χτύπημα» με βροχές και πτώση του υδραργύρου - Πότε επιστρέφει η ζέστη
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Με αστάθεια και έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του ECMWF Open, το Σάββατο οι πιθανότητες για ασθενείς έως μέτριες βροχές εντοπίζονται κυρίως στα βορειοανατολικά και αργότερα σε τμήματα της δυτικής και νοτιοδυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αθήνα, το υετικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως στο Σάββατο 4 Ιουλίου, όπου το ECMWF ensemble εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα βροχής ή μπόρας, με πιθανότητα και για τοπικά αξιόλογα ύψη.

Μετά το σύντομο αυτό πέρασμα, η Αθήνα επιστρέφει σε κατά βάση ξηρό καιρό, με μια ασθενή μόνο ένδειξη νέας αστάθειας γύρω στις 8–10 Ιουλίου.

Η θερμοκρασία υποχωρεί πρόσκαιρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη μεγαλύτερη κάμψη την Κυριακή, ενώ από τη νέα εβδομάδα επανέρχεται σταδιακά σε καλοκαιρινά επίπεδα γύρω στους 32–35°C.

Καιρός - Θαλάσσιοι καύσωνες: Η παραμελημένη απειλή - Τι λέει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος

Με τους θαλάσσιους καύσωνες ασχολείται σε νέα καιρική ανάλυσή του ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ανέφερε:

Συζητούμε και ασχολούμαστε περισσότερο με τους καύσωνες της στεριάς, γιατί οι επιπτώσεις τους στη ζωή μας είναι σημαντικές και άμεσες. Λιγότερο άμεσες αλλά εξ ίσου σημαντικές είναι οι επιπτώσεις των θαλάσσιων καυσώνων (marine heatwaves), για τους οποίους πολλοί από μας δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ευελπιστώ με τις ερωτο-απαντήσεις που ακολουθούν να αναδειχθούν οι σοβαρές επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου, οι οποίες γενικά είναι υποτιμημένες.

Τι είναι οι θαλάσσιοι καύσωνες;

Οι θαλάσσιοι καύσωνες (marine heatwaves) είναι παρατεταμένες περίοδοι ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών του νερού των θαλασσών και των ωκεανών οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν από μερικές ημέρες έως και μήνες. Αναφορικά με τον ορισμό τους, λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές και το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτές παρατηρούνται. Οι πιο έντονοι καύσωνες εμφανίζονται στην επιφάνεια των θαλασσών, αλλά μπορούν να εμφανιστούν ακόμα και σε περιοχές βάθους άνω του ενός χιλιομέτρου. Αυτά τα βαθιά θαλάσσια θερμά κύματα είναι ανάγκη να μελετηθούν περισσότερο για να μάθουμε τον αντίκτυπό τους.

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Τι προκαλεί τους θαλάσσιους καύσωνες;

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τις ζεστές ημέρες με ηλιοφάνεια και άπνοια ή πολύ ασθενείς ανέμους, που συνδέονται με τους αντικυκλώνες, δεν παρατηρείται ανάμιξη των επιφανειακών νερών με τα ψυχρότερα κάτω από αυτά νερά, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας τους.

Η κλιματική αλλαγή. Καθώς οι θερμοκρασίες του αέρα στο ύψος των 2 μέτρων από την επιφάνειά της Γης αυξάνονται, αυξάνονται και οι θερμοκρασίες των ωκεανών, οι οποίοι στην πραγματικότητα υφίστανται τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με την IPPC, από το 1993, ο ρυθμός θέρμανσης των ωκεανών έχει υπερδιπλασιαστεί.

Το Ελ Νίνιο. Το μεγάλης κλίμακας αυτό κλιματικό φαινόμενο ενισχύει την εμφάνιση θαλάσσιων καυσώνων.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των θαλάσσιων καυσώνων;

Οι θαλάσσιοι καύσωνες διαταράσσουν σημαντικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις οικονομίες που συνδέονται με αυτά (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμός κ.λπ.). Η παρατεταμένη διάρκειά τους οδηγεί σε εκτεταμένες επιπτώσεις όπως είναι η λεύκανση των κοραλλίων, η εξάπλωση θερμόφιλων ειδών, ο θάνατος ειδών κ.ά. Αυτά τα κρίσιμα ενδιαιτήματα μπορούν να καταρρεύσουν από την παρατεταμένη θερμότητα, απελευθερώνοντας αποθηκευμένο διοξείδιο του άνθρακα. Πέρα από αυτά, πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί, ειδικά τα στάσιμα είδη όπως τα οστρακοειδή, μπορούν να υποστούν στρες, να γίνουν πιο ευάλωτα σε ασθένειες ή και να πεθάνουν.

Πώς επηρεάζουν τον καιρό και το κλίμα οι θαλάσσιοι καύσωνες;

Οι θερμότεροι ωκεανοί οδηγούν σε αυξημένη εξάτμιση, η οποία φέρνει περισσότερη υγρασία στην ατμόσφαιρα. Αυτή η επιπλέον υγρασία μπορεί να εντείνει τις βροχοπτώσεις, οδηγώντας σε καταστροφικές πλημμύρες.

Η ψυκτική επίδραση των ωκεανών στις παράκτιες περιοχές, που πραγματοποιείται με τις θαλάσσιες αύρες, μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια ενός θαλάσσιου καύσωνα. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει τις μη άνετες και επικίνδυνες συνθήκες κατά τη διάρκεια των χερσαίων καυσώνων.

Οι συνδυασμένες επιπτώσεις των θαλάσσιων καυσώνων και των ατμοσφαιρικών καυσώνων -που συχνά συμβαίνουν ταυτόχρονα- μπορούν να διαταράξουν την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ ατμόσφαιρας και ωκεανών, επηρεάζοντας την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Τι συμβαίνει με τη θέρμανση της Μεσογείου;

Η Μεσόγειος, η Θάλασσα της Βαλτικής και η Μαύρη Θάλασσα θερμαίνονται γρηγορότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τέλη Ιουνίου του 2025, η μέση ημερήσια θερμοκρασία της Μεσογείου ήταν σχεδόν κατά 3°C υψηλότερη από την κανονική τιμή, γεγονός πρωτοφανές με βάση τις ως τότε καταγραφές. Περισσότερο ακραία είναι η κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις κεντροδυτικές περιοχές της Μεσογείου, όπου κατά μέσο όρο τα νερά είναι κατά 5 βαθμούς θερμότερα από τις κανονικές τιμές. Η εικόνα είναι καλύτερη στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, λόγω της εμμονής των μελτεμιών.

Πώς επηρεάζουν τον καιρό οι καύσωνες της Μεσογείου;

Στη Μεσόγειο, η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των θαλάσσιων καυσώνων στη διάρκεια του καλοκαιριού εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων στα τέλη του καλοκαιριού και τους φθινοπωρινούς μήνες. Οι πολύ θερμές και υγρές αέριες μάζες, που συνήθως παραμένουν συγκεντρωμένες στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας πάνω από τη Μεσόγειο, είναι δυνητικά ασταθείς και όταν υπάρξει κάποιο δυναμικό αίτιο για την έκλυση της αστάθειας, η εκδήλωση ισχυρών και συχνά πολύωρων καταιγίδων είναι αναπόφευκτη. Συμπληρωματικά, να αναφέρουμε ότι η θερμή και υγρή ατμόσφαιρα πάνω από τη Μεσόγειο ευνοεί τη δημιουργία και την ενίσχυση των μεσογειακών κυκλώνων (medicanes).

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