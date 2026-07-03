Αλλάζει σταδιακά ο καιρός: Σαββατοκύριακο με μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

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Αλλάζει σταδιακά ο καιρός: Σαββατοκύριακο με μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας
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  • Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
  • Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, φτάνοντας τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 30
  • 33 στα νησιά του Αιγαίου και το νότιο Αιγαίο.
  • Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια και ηπειρωτικά, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.
  • Από το Σάββατο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι (μελτέμια) 6
  • 7 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και τις Σποράδες, ενώ η θερμοκρασία θα μειωθεί.
  • Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες βροχές το πρωί στα ανατολικά και στη δυτική Πελοπόννησο, και ενίσχυση των βορείων ανέμων, τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 3 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι - απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς . μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-07-2026

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν.
Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Ενίσχυση των βορείων ανέμων, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

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