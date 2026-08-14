Κέρκυρα: Φωτιά στα Καρτέρια – Σπεύδει η πυροσβεστική

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καρτέρια στην Πλατυτέρα της Κέρκυρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με καλαμιές.

Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καρτέρια, στην περιοχή της Πλατυτέρας στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε σημείο που έχει καλαμιές και σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.