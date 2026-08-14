Κέρκυρα: Φωτιά στα Καρτέρια – Σπεύδει η πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καρτέρια, στην περιοχή της Πλατυτέρας στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ
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- Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καρτέρια στην Πλατυτέρα της Κέρκυρας.
- Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με καλαμιές.
- Σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καρτέρια, στην περιοχή της Πλατυτέρας στην Κέρκυρα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.
Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε σημείο που έχει καλαμιές και σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
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