Πρέβεζα: Πώς έγινε το τροχαίο με τους 8 τραυματίες - «Δεν είδε το κόκκινο ο οδηγός του φορτηγού»

Snapshot Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου με σύγκρουση φορτηγού και τριών Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Οι τραυματίες περιλαμβάνουν δύο Έλληνες, τρεις Ιταλούς και τρεις Ρουμάνους.

Ο οδηγός του φορτηγού δεν αντιλήφθηκε το κόκκινο σηματοδοτικό σήμα λόγω οχήματος που έβγαινε μπροστά του.

Η είσοδος προς τη σήραγγα από Πρέβεζα παραμένει κλειστή, προκαλώντας μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγα Ακτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Newsbomb ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος, συνολικά οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πρέβεζας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά, τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες.

Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των τραυματιών είναι δύο Έλληνες, τρεις Ιταλοί και τρεις Ρουμάνοι.

O οδηγός του φορτηγού δεν αντιλήφθηκε το κόκκινο στη σήραγγα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να μην αντιλήφθηκε το κόκκινο σηματοδοτικό σήμα στην είσοδο της σήραγγας, καθώς εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο έβγαινε από μπροστά του.

Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τα οχήματα να υφίστανται εκτεταμένες ζημιές, ενώ συντρίμμια από τα αυτοκίνητα και το φορτηγό βρέθηκαν στο οδόστρωμα.

Λόγω του τροχαίου, η είσοδος προς την υποθαλάσσια σήραγγα από την πλευρά της Πρέβεζας παραμένει κλειστή. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την ουρά των οχημάτων να εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παρακολουθείται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Διαβάστε επίσης