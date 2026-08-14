Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πώς γλίτωσε από το βυτιοφόρο: «Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»

Snapshot Ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής γλίτωσε από επικίνδυνη σύγκρουση με βυτιοφόρο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα στη Λίμνη Πλαστήρα.

Ο νεαρός απέφυγε το βυτιοφόρο τελευταία στιγμή, ενώ αν οδηγούσε αυτοκίνητο η σύγκρουση θα ήταν αναπόφευκτη.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο κράνος του μοτοσικλετιστή, που δημοσιοποίησε το βίντεο για εκπαιδευτικούς λόγους.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το βυτιοφόρο κινήθηκε σε στροφή με περιορισμένη ορατότητα και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, θέτοντας σε κίνδυνο τον μοτοσικλετιστή. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με βυτιοφόρο που επιχείρησε επικίνδυνη προσπέραση, κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα στη Λίμνη Πλαστήρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο νεαρός περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και εξήγησε πως αν οδηγούσε αυτοκίνητο, η σύγκρουση θα ήταν αναπόφευκτη.

«Προσπάθησα πραγματικά να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα ακριβώς τι συνέβαινε. Μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο. Όταν είδα αργότερα το βίντεο από την κάμερα, κατάλαβα ότι τη γλίτωσα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, βρισκόταν μέσα σε στροφή και, για λόγους ασφαλείας, παρακολουθούσε την απέναντι λωρίδα. Τότε αντιλήφθηκε το βυτιοφόρο να πλησιάζει ένα αυτοκίνητο και να επιχειρεί προσπέραση.

«Την τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα ελάχιστο χώρο για να κινηθώ. Κατάφερα να το αποφύγω οριακά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 25χρονος παραδέχθηκε ότι αρχικά δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρός ήταν ο κίνδυνος. «Ήταν σαν να μην είχα μυαλό εκείνη την ώρα. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά δεν πέθανα και ότι είμαι εδώ. Εκείνη τη στιγμή, όμως, δεν σκεφτόμουν τίποτα».

Αναφερόμενος στον οδηγό του βυτιοφόρου, εκτίμησε πως πιθανότατα τον αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή. Όπως σημείωσε, εάν ο ίδιος οδηγούσε αυτοκίνητο αντί για μοτοσικλέτα, η σύγκρουση θα ήταν αναπόφευκτη.

«Θα ήταν μετωπική σύγκρουση εκατό τοις εκατό. Δεν υπήρχε χώρος για να πάει ένα αυτοκίνητο. Ειλικρινά, ούτε εγώ ξέρω πώς χώρεσα και δεν χτύπησα στο βυτιοφόρο, έστω και πλαγιομετωπικά», ανέφερε.

Η κάμερα στο κράνος κατέγραψε τα πάντα

Ο 25χρονος είχε τοποθετημένη κάμερα στο κράνος του, με αποτέλεσμα να καταγραφεί ολόκληρο το περιστατικό. Όπως είπε, χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη κάμερα καθώς δημιουργεί ερασιτεχνικά βίντεο για το YouTube.

«Δεν κυκλοφορώ ποτέ χωρίς κάμερα. Είχα βγει βόλτα με σκοπό να κάνω ένα βίντεο για το κανάλι μου και γι’ αυτό είχα μαζί μου κάμερα και μικρόφωνο», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το βίντεο αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς λόγους, χωρίς αρχικά να επιδιώξει να προχωρήσει σε κάποια άλλη ενέργεια. Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν.

Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου

Ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μετά την ταυτοποίησή του από τις Αρχές.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, το βαρύ όχημα φαίνεται να κινείται σε στροφή, σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα, και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε πορεία σύγκρουσης με τον μοτοσικλετιστή.

Ο 25χρονος αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή.

Σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, με βάση το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ παράλληλα βεβαιώνονται οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

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