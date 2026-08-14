Πόρτλαντ: Δύο κατσίκες μπήκαν χαλαρές σε αστικό λεωφορείο σαν...κανονικοί επιβάτες - Δείτε βίντεο

Snapshot Δύο κατσίκες μπήκαν ανενόχλητες σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτλαντ, κινούμενες με άνεση μέσα σε αυτό.

Οι κατσίκες παρέμειναν για λίγο στο λεωφορείο μέχρι που κάποιος τους υπέδειξε να κατέβουν.

Ένα άτομο, πιθανότατα ο οδηγός, έκανε νόημα στις κατσίκες να αποχωρήσουν και αυτές υπάκουσαν.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες του δικτύου μεταφορών και προκάλεσε έκπληξη στους επιβάτες. Snapshot powered by AI

Δύο κατσίκες αποφάσισαν να κάνουν μια διαφορετική μετακίνηση στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθώς κάμερες κυκλοφορίας κατέγραψαν τη στιγμή που ανέβηκαν ανενόχλητες σε αστικό λεωφορείο, μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες.

Τα δύο ζώα πλησίασαν το λεωφορείο και χωρίς ιδιαίτερο δισταγμό, ανέβηκαν στο εσωτερικό του, σαν να επρόκειτο για μια απολύτως συνηθισμένη διαδρομή.

Μπήκαν στο λεωφορείο και έκαναν τη βόλτα τους

Στο βίντεο οι δύο κατσίκες φαίνονται να κινούνται με χαρακτηριστική άνεση μέσα στο λεωφορείο, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Για λίγη ώρα παρέμειναν στο εσωτερικό, μέχρι που φαίνεται πως κάποιος τους υπέδειξε ότι η συγκεκριμένη διαδρομή δεν περιλάμβανε τετράποδους επιβάτες.

Λίγο αργότερα, οι δύο κατσίκες αποχώρησαν από το λεωφορείο, εξίσου χαλαρά όπως είχαν επιβιβαστεί.

Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται ένα άτομο - πιθανότατα ο οδηγός - να τους κάνει νόημα να κατέβουν, με τις δύο κατσίκες να υπακούν τελικά και να εγκαταλείπουν το λεωφορείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες του δικτύου μεταφορών και όπως ήταν αναμενόμενο, προσέφερε μια μάλλον ασυνήθιστη εικόνα από την καθημερινότητα στους δρόμους του Πόρτλαντ.

Διαβάστε επίσης