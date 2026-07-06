Μυτιλήνη: Συνελήφθη γυναίκα για κακομεταχείριση ζώων - Είχε τρεις κατσίκες δεμένες στο αγρόκτημά της

Στη σύλληψη μίας γυναίκας για κακομεταχείριση ζώων προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου στη Μυτιλήνη, την Κυριακή 5 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, η γυναίκα διατηρούσε σε αγρόκτημα τρεις κατσίκες έχοντας δέσει σε καθεμία από αυτές, με σχοινί τα δύο πόδια, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη φυσιολογική τους κίνηση.

Σε βάρος της συλληφθείσας βεβαιώθηκε και προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Διαβάστε επίσης