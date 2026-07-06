Μυτιλήνη: Συνελήφθη γυναίκα για κακομεταχείριση ζώων - Είχε τρεις κατσίκες δεμένες στο αγρόκτημά της
Η συλληφθείσα είχε δέσει τα πόδια των τριών ζώων περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την κίνησή τους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη μίας γυναίκας για κακομεταχείριση ζώων προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου στη Μυτιλήνη, την Κυριακή 5 Ιουλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, η γυναίκα διατηρούσε σε αγρόκτημα τρεις κατσίκες έχοντας δέσει σε καθεμία από αυτές, με σχοινί τα δύο πόδια, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη φυσιολογική τους κίνηση.
Σε βάρος της συλληφθείσας βεβαιώθηκε και προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:57 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Καμπάνα» επτά αγωνιστικών στον Τζόουνς, δύο στον Ναν
16:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σγουρός: «Είναι αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ που λένε “ναι” στη Νέα Δημοκρατία»
07:24 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ