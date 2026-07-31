Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ θα σαρώσουν το Αιγαίο – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 9 μποφόρ. 

Newsbomb

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ θα σαρώσουν το Αιγαίο – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
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  • Σήμερα στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 9 μποφόρ, με γενικά αίθριο καιρό και τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, φτάνοντας έως 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και έως 30-36 βαθμούς στις Κυκλάδες και την υπόλοιπη χώρα.
  • Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 8 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, και χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.
  • Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι 3 με 7 μποφόρ και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 31 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην ανατολική Πελοπόννησο έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι 7 με 8 και στα βόρεια τμήματα των Κυκλάδων τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα νότια έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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