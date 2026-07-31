ΜΤΠΥ: Από 9 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για χορήγηση δανείων

Η ψηφιακή εφαρμογή θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού

Γιάννης Φιλιππάκος

ΜΤΠΥ: Από 9 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για χορήγηση δανείων
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  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για δάνεια από το ΜΤΠΥ ανοίγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λειτουργεί μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού.
  • Δικαίωμα δανειοδότησης έχουν μέτοχοι με τουλάχιστον δύο έτη συνεχούς συμμετοχής και ηλικία έως 64 ετών και 11 μηνών.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΠΥ με κωδικούς Taxisnet, χωρίς ανάγκη αλλαγής προσωπικών στοιχείων.
  • Τα δάνεια αποπληρώνονται σε 36 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με δυνατότητα παρακράτησης υπολοίπου από εφάπαξ σε περίπτωση συνταξιοδότησης.
  • Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν φορολογική ενημερότητα για την καταβολή των ποσών, ενώ οι αστυνομικοί οφείλουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένη υπηρεσιακή διαταγή.
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Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, η ψηφιακή εφαρμογή θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού και στη συνέχεια θα τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, δεν αποκλείεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στο δίκτυο κατά τα πρώτα λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας.

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Ταμείο για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών, με συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ, βάσει των στοιχείων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών που θα διαθέτει το Ταμείο την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν το ηλικιακό όριο των 65 ετών, δηλαδή να μην έχουν συμπληρώσει ηλικία μεγαλύτερη των 64 ετών, 11 μηνών και 29 ημερών.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΠΥ, ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», σύνδεση με κωδικούς Taxisnet και στη συνέχεια «Αίτηση δανείου».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση κατά την υποβολή δεν απαιτείται αίτηση αλλαγής προσωπικών στοιχείων, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση του προσωπικού τους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όσοι υποβάλουν αίτηση θα λάβουν την επόμενη ημέρα μήνυμα από τη διεύθυνση myportal@mtpy.gr. Εάν ο μέτοχος δεν ανταποκριθεί μέσα στην προθεσμία που θα αναφέρεται στο μήνυμα, η αίτηση θα ακυρώνεται αυτομάτως και δεν θα μπορεί να διεκπεραιωθεί.

Για τον λόγο αυτό, οι αιτούντες καλούνται να ελέγχουν τόσο τα εισερχόμενα όσο και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Τα δάνεια θα εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του μετόχου πριν από την ολοκλήρωση των 36 δόσεων, το υπόλοιπο του δανείου θα εξοφλείται με παρακράτηση από το εφάπαξ που δικαιούται να λάβει από τον e-ΕΦΚΑ.

Για την καταβολή του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό τους, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα, πλην της Κεντρικής Διοίκησης. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοσή της είναι η ΑΑΔΕ.

Τέλος, οι αστυνομικοί που θα υποβάλουν αίτηση προέγκρισης δανείου θα πρέπει στη συνέχεια να ακολουθήσουν τη διαταγή της υπηρεσίας τους με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2024 και αριθμό 28030/24/2222968, για την οποία αρμόδιος φορέας είναι η Ελληνική Αστυνομία.

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