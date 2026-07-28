Από τα «κόκκινα» δάνεια στην επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα

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Από τα «κόκκινα» δάνεια στην επιστροφή στην τραπεζική κανονικότητα
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Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η δημόσια συζήτηση γύρω από τις τράπεζες και το ιδιωτικό χρέος επικεντρώθηκε στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των γνωστών «κόκκινων» δανείων. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η μεταφορά χαρτοφυλακίων στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers) και η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σήμερα, που η χώρα βρίσκεται σε οικονομική ανάπτυξη, τίθεται ένα διαφορετικό ερώτημα. Τι γίνεται με τους δανειολήπτες που έκαναν το δύσκολο βήμα της ρύθμισης, εξυπηρετούν πλέον με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους στους servicers και θέλουν να επιστρέψουν σε μια κανονική τραπεζική σχέση;

Η πρόσφατη παρέμβαση του Yπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανέδειξε ακριβώς αυτή τη διάσταση. Όπως επισήμανε, η επόμενη φάση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τη δημιουργία μιας πραγματικής «διαδρομής επιστροφής» στο τραπεζικό σύστημα για όσους έχουν ήδη αποδείξει τη συνέπειά τους.

Όταν η συνέπεια δεν αρκεί

Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια νέα κατηγορία δανειοληπτών. Άνθρωποι που έχουν αφήσει πίσω τους μια δύσκολη περίοδο, έχουν προχωρήσει σε βιώσιμες ρυθμίσεις και εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Πρόκειται για ανθρώπους που δεν ζητούν ειδική μεταχείριση. Ζητούν να αξιολογηθούν με βάση το ποιοι είναι σήμερα και όχι αποκλειστικά με βάση το παρελθόν τους. Θέλουν να αγοράσουν ξανά άλλη κατοικία, να ανακαινίσουν το σπίτι τους, να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές των παιδιών τους, να αναπτύξουν τη μικρή τους επιχείρηση ή απλώς να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στις ίδιες τραπεζικές δυνατότητες που έχουν οι υπόλοιποι συνεπείς πελάτες.

Η αγορά της επανένταξης συνεπών δανειοληπτών

Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί μια νέα απαίτηση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που αφορά την επανένταξη συνεπών δανειοληπτών στην κανονική τραπεζική σχέση.

Δεν πρόκειται για ανθρώπους που αναζητούν μια εύκολη λύση ή μια εξαίρεση στους κανόνες. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν ήδη αναλάβει την ευθύνη των υποχρεώσεών τους και ζητούν η σημερινή τους εικόνα να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τη δύσκολη στιγμή του παρελθόντος.

Η επανένταξη τους δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ίσης κοινωνικής μεταχείρισης. Αποτελεί και αναπτυξιακή ανάγκη. Κάθε οικογένεια που αποκτά ξανά πρόσβαση στη στεγαστική πίστη μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της με μεγαλύτερη ασφάλεια. Κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που αποκτά ξανά πρόσβαση στη χρηματοδότηση μπορεί να επενδύσει, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Κάθε συνεπής δανειολήπτης που επιστρέφει στην κανονική τραπεζική σχέση ενισχύει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα.

Η επόμενη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα και η στρατηγική επιλογή της CrediaBank

Σε αυτή τη συνθήκη, η CrediaBank έχει επιλέξει να τοποθετηθεί στρατηγικά, αναπτύσσοντας λύσεις που απευθύνονται σε δανειολήπτες οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη τη συνέπειά τους στους servicers.

Η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα σε πελάτες με στεγαστικά δάνεια που διαχειρίζονται servicers, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση, και εξυπηρετούν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών, να αιτηθούν τη μεταφορά του δανείου τους, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.*

Στόχος της CrediaBank δεν είναι απλώς η παροχή πρόσβασης σε αναχρηματοδότηση. Είναι η αποκατάσταση μιας πλήρους τραπεζικής σχέσης. Η συνέπεια πρέπει να αναγνωρίζεται και να δημιουργεί προοπτικές επιστροφής σε μία συνολική υγιή τραπεζική σχέση. H τράπεζα λειτουργώντας με ενσυναίσθηση και σεβασμό, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες αναχρηματοδότησης, αφήνοντας οριστικά πίσω μια δύσκολη περίοδο.

Η φιλοσοφία της CrediaBank είναι ότι η συνέπεια πρέπει να ανοίγει ξανά την πόρτα του τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας αξία όχι μόνο για τον ίδιο τον δανειολήπτη αλλά για ολόκληρη την οικονομία. Η τραπεζική οφείλει να προσαρμόζεται τις ανάγκες της κοινωνίας με τρόπο ισότιμο και χωρίς τιμωρητικό πρίσμα, με αντικειμενικά, διαφανή και αναλογικά κριτήρια.

*Η δυνατότητα υποβολής αίτησης δεν συνεπάγεται έγκριση χρηματοδότησης. Κάθε αίτηση αξιολογείται ανεξάρτητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εποπτικές απαιτήσεις και την πιστοδοτική πολιτική της CrediaBank

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