Οι 9 παραλίες που έχασαν τη Γαλάζια Σημαία – Οι λόγοι
Τι ανέφερε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
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- Εννέα ακτές σε Πάρο και Χίο έχασαν τη Γαλάζια Σημαία που είχαν λάβει το 2026 λόγω μη οργάνωσης ή μη συμμόρφωσης με τα αυστηρά κριτήρια.
- Οι ακτές που αποσύρονται βρίσκονται στους Δήμους Πάρου και Χίου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις Λιβάδια, Λογαράς και Αγ. Ισίδωρος.
- Οι βασικές ελλείψεις εντοπίστηκαν στην παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους, στην ασφάλεια, στην καθαριότητα και στην ορθή πληροφόρηση.
- Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισαν την απόσυρση των βραβεύσεων για να διαφυλαχθεί το κύρος του προγράμματος.
- Συνεχίζονται οι απροειδοποίητοι έλεγχοι σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας.
Συνολικά 9 ακτές σε Πάρο και Χίο, έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία» που έλαβαν το 2026. Ο λόγος; Είτε γιατί δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος.
Οι 9 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:
- Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
- Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
- Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
- Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
- Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
- Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
- Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
- Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
- Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
Οι ελλείψεις
Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι βασικές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν είναι οι εξής:
- Στην παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ)
- Στην ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών
- Στην καθαριότητα
- Στην ορθή πληροφόρηση.
Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν λοιπόν να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.
Παράλληλα συνεχίζονται επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα.
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