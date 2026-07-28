Οι 9 παραλίες που έχασαν τη Γαλάζια Σημαία – Οι λόγοι

Snapshot Εννέα ακτές σε Πάρο και Χίο έχασαν τη Γαλάζια Σημαία που είχαν λάβει το 2026 λόγω μη οργάνωσης ή μη συμμόρφωσης με τα αυστηρά κριτήρια.

Οι ακτές που αποσύρονται βρίσκονται στους Δήμους Πάρου και Χίου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις Λιβάδια, Λογαράς και Αγ. Ισίδωρος.

Οι βασικές ελλείψεις εντοπίστηκαν στην παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους, στην ασφάλεια, στην καθαριότητα και στην ορθή πληροφόρηση.

Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισαν την απόσυρση των βραβεύσεων για να διαφυλαχθεί το κύρος του προγράμματος.

Συνεχίζονται οι απροειδοποίητοι έλεγχοι σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας. Snapshot powered by AI

Συνολικά 9 ακτές σε Πάρο και Χίο, έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία» που έλαβαν το 2026. Ο λόγος; Είτε γιατί δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος.

Οι 9 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:

Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου

Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Οι ελλείψεις

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι βασικές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν είναι οι εξής:

Στην παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ)

Στην ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών

Στην καθαριότητα

Στην ορθή πληροφόρηση.

Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν λοιπόν να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Παράλληλα συνεχίζονται επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα.

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