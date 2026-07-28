Οι 9 παραλίες που έχασαν τη Γαλάζια Σημαία – Οι λόγοι

Τι ανέφερε η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Οι 9 παραλίες που έχασαν τη Γαλάζια Σημαία – Οι λόγοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εννέα ακτές σε Πάρο και Χίο έχασαν τη Γαλάζια Σημαία που είχαν λάβει το 2026 λόγω μη οργάνωσης ή μη συμμόρφωσης με τα αυστηρά κριτήρια.
  • Οι ακτές που αποσύρονται βρίσκονται στους Δήμους Πάρου και Χίου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις Λιβάδια, Λογαράς και Αγ. Ισίδωρος.
  • Οι βασικές ελλείψεις εντοπίστηκαν στην παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους, στην ασφάλεια, στην καθαριότητα και στην ορθή πληροφόρηση.
  • Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισαν την απόσυρση των βραβεύσεων για να διαφυλαχθεί το κύρος του προγράμματος.
  • Συνεχίζονται οι απροειδοποίητοι έλεγχοι σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας.
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Συνολικά 9 ακτές σε Πάρο και Χίο, έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία» που έλαβαν το 2026. Ο λόγος; Είτε γιατί δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος.

Οι 9 ακτές, οι οποίες αποσύρονται είναι οι εξής:

  • Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
  • Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
  • Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
  • Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου, Π.Ε. Πάρου
  • Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
  • Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
  • Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
  • Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου
  • Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου, Π.Ε. Χίου

Οι ελλείψεις

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι βασικές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν είναι οι εξής:

  • Στην παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ)
  • Στην ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών
  • Στην καθαριότητα
  • Στην ορθή πληροφόρηση.

Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν λοιπόν να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Παράλληλα συνεχίζονται επισκέψεις ελέγχου σε όλες τις βραβευμένες ακτές της χώρας, επισκέψεις που, επί το πλείστον, γίνονται απροειδοποίητα.

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