Νεκρή διάσημη Γαλλίδα TikToker - Το γυμνό σώμα της βρέθηκε απανθρακωμένο σε αμπελώνες

Το απανθρακωμένο και γυμνό πτώμα της TikToker Σόνια Μπελίνα φέρεται να βρέθηκε σε αμπελώνες στο Σεν-Ζιλ της Γαλλίας.

Στενοί φίλοι της ισχυρίζονται ότι πρόκειται για εκείνη, ενώ ξεκίνησε έρευνα για φόνο, με προτεραιότητα να δίνεται στην εγκληματική εκδοχή.

Οι αρχές εντείνουν τις τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου της και να εντοπιστεί ο δράστης ή οι δράστες. Το θύμα ακολούθησαν περισσότερα από 250.000 άτομα στο TikTok. Mέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.