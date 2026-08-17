Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Παλαιοχώρι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, από το μεσημέρι της Δευτέρας (17/08).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο δυστύχημα
13:13 ∙ WHAT THE FACT
Ανακάλυψη «άστρου μαύρης τρύπας» που ίσως εξηγεί τις μυστηριώδεις κόκκινες κουκκίδες
13:11 ∙ WHAT THE FACT
Η κινεζική ταινία με τις αγελάδες: Ήταν τόσο κακή που έγινε viral
11:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά
08:57 ∙ WHAT THE FACT
Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη
10:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ