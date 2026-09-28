Ορμούζ: 8 Αμερικανοί πεζοναύτες τραυματίστηκαν από ιρανικό πύραυλο κρουζ

Snapshot Οκτώ Αμερικανοί πεζοναύτες τραυματίστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου από ιρανικό πύραυλο κρουζ στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τραυματισμοί ήταν μη σοβαροί, με συμπτώματα διάσεισης και εισπνοή καπνού.

Οι πεζοναύτες ανήκαν σε τάγμα αποβίβασης και επέστρεψαν άμεσα στα καθήκοντά τους.

Το σκάφος που χτυπήθηκε δεν ήταν πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, αλλά τύπος του δεν αποκαλύφθηκε.

Το Πεντάγωνο δέχεται κριτική για τη διαχείριση και αναφορά των αμερικανικών απωλειών στον πόλεμο με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Οκτώ πεζοναύτες των ΗΠΑ τραυματίστηκαν όταν ένας ιρανικός πύραυλος κρουζ κατά πλοίων χτύπησε το σκάφος στο οποίο βρίσκονταν στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το δίκτυο NBC, επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου, οι πεζοναύτες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά εισέπνευσαν καπνό και ήταν πιθανό να έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αφού παρουσίασαν συμπτώματα διάσεισης, όπως πονοκεφάλους. Οι 7 πεζοναύτες ήταν οπλίτες και ο όγδοος ήταν αξιωματικός.

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Όλοι επέστρεψαν στα καθήκοντά τους λίγο μετά την επίθεση της 14ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.Οι πεζοναύτες δραστηριοποιούνταν ανήκαν σε τάγμα αποβίβασης όταν ο ιρανικός πύραυλος χτύπησε το σκάφος τους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σκάφος δεν ήταν πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκαν να διευκρινίσουν τον τύπο του και το ανέφεραν απλώς ως «ναυτικό σκάφος».Το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική σχετικά με τα στοιχεία για τις αμερικανικές απώλειες από τότε που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.