Ο πυρσός επιστρέφει, ο Τσίπρας φέρνει καθηγητές, οι τράπεζες που καλπάζουν και ο Mr Polyeco

Snapshot Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια της με επιστροφή του ιστορικού πυρσού ως σύμβολο συσπείρωσης και αναφοράς στις ρίζες της παράταξης.

Το ΠΑΣΟΚ προγραμματίζει εκδήλωση στις 18 Οκτωβρίου για τα 45 χρόνια από τη μεγάλη εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, με έντονο επετειακό χαρακτήρα και πιθανή συναυλία.

Υπάρχει αναταραχή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας λόγω ζητημάτων ακρίβειας και ειδικού φόρου κατανάλωσης, με βουλευτές να διακινούν παραπολιτικά κατά της κυβέρνησης.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς επισημαίνει σοβαρά προβλήματα και απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναμένονται απομάκρυνσεις και διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας σχεδιάζει έκτακτη φορολόγηση 33% στα υπερκέρδη τραπεζών και επιχειρήσεων, επηρεάζοντας τις ελληνικές εταιρίες με παρουσία στη χώρα. Snapshot powered by AI

Ο πυρσός επιστρέφει στη ΝΔ

Ρετρό καταστάσεις στη Νέα Δημοκρατία, με τον ιστορικό πυρσό και τη δάδα να επιστρέφουν στο προσκήνιο μέσα από την επετειακή αφίσα για τα 52 χρόνια του κόμματος. Το παλιό σύμβολο της ΝΔ κάνει ξανά την εμφάνισή του, σε μια σαφή αναφορά στις ρίζες και την ιστορική διαδρομή της παράταξης. Το μήνυμα έχει προφανώς και πολιτικό συμβολισμό: Συσπείρωση, επιστροφή στις ρίζες, υπενθύμιση της παραδοσιακής κομματικής ταυτότητας και προσπάθεια να ξαναζεσταθεί το συναίσθημα των παλιών γαλάζιων ψηφοφόρων. Ο πυρσός, άλλωστε, είναι από τα σύμβολα που οι παλαιότεροι αναγνωρίζουν με την πρώτη ματιά. Το ραντεβού για τα 52α γενέθλια έχει προγραμματιστεί στις 18:00, στο παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ., στη συμβολή Πειραιώς και Ερμού, στο Γκάζι. Πολύ γαλάζιο, πολύ πυρσός και… αρκετό πολιτικό ρετρό! Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που λέμε…

Πάρτι και στο ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρέα

Μετά τη Νέα Δημοκρατία, που ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της με τον ιστορικό πυρσό να επιστρέφει στην αφίσα, έρχεται και η σειρά του ΠΑΣΟΚ να βάλει… μουσική στο πολιτικό ρολόι. Στη Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάζουν μεγάλη εκδήλωση στις 18 Οκτωβρίου, με σημείο αναφοράς τη μεγάλη εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981. Σαράντα πέντε χρόνια μετά, το ΠΑΣΟΚ ξαναφέρνει στο προσκήνιο την εικόνα μιας εποχής που έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στην ιστορία της παράταξης. Η εκδήλωση αναμένεται να έχει έντονο επετειακό χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, το πρόγραμμα μπορεί να κλείσει και με συναυλία. Έτσι, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κοιτούν προς τα πίσω για να θυμίσουν στους παλιούς και να συστήσουν στους νεότερους τα σύμβολα και τις στιγμές που σημάδεψαν τις δύο παρατάξεις. Πολιτικό ρετρό με… πάρτι εκατέρωθεν!

Οι φωτιές που άναψε η Ντόρα

Η πρώην υπουργός και αδελφή του πρωθυπουργού άναψε νέες φωτιές στο Μέγαρο Μαξίμου με τις δηλώσεις της περί καβαλημένων υπουργών και αρκετοί βουλευτές έσπευσαν να στοιχηθούν μαζί της, ο καθένας βέβαια για τους δικούς του πολιτικούς λόγους επιβίωσης. Όπως έμαθα η Ντόρα Μπακογιάννη δεν έχει διάθεση να δώσει συνέχεια και να προκαλέσει συνθήκες περιδίνησης στη ΝΔ... Έστειλε μια τροχιοδεικτικη βολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τέλος. Δεν θα βγει στο αντάρτικο για να καλύψει δυσαρεστημένους πρώην υπουργούς που κινδυνεύουν να μην επανεκλεγούν. Νομίζω έγινα αντιληπτός. Χτύπησε ένα καμπανάκι και μέχρι εκεί. Δεν έχει προσωπική κόντρα ούτε με τον Παύλο Μαρινάκη ούτε με τον Άδωνι Γεωργιάδη ούτε με τον Μάκη Βορίδη.

Ο γαλάζιος που μοιράζει παραπολιτικά κατά της κυβέρνησης

Και μιας και έπιασα τα εσωτερικά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αξίζει να σημειώσω ότι όντως υπάρχει αναβρασμός ιδιαίτερα για το θέμα της ακρίβειας που όπως μπορείτε να δείτε κυριαρχεί σε όλα τα πρωτοσέλιδα του έντυπου και του ηλεκτρονικού Τύπου. Βέβαια μην έχετε ψευδαισθήσεις. Οι περισσότεροι εκ των δήθεν εξοργισμένων γαλάζιων ανταρτών ενδιαφέρονται για την επανεκλογή τους και όχι για την τσέπη των νοικοκυραίων. Πάνω σε αυτό τον καμβά έμαθα ότι ετοιμάζουν λέει οι περίφημοι «11» ερώτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα καύσιμα. Το όλο θέμα το διακινεί συγκεκριμένος βουλευτής - πρώην υπουργός ο οποίος μοιράζει παραπολιτικά στις εφημερίδες κατά της κυβέρνησης, διότι είναι γνωστό στη δημοσιογραφική πιάτσα ότι είναι «κομμένος» από το Μαξίμου.

Ο Πάνος, ο Τραμπ και ο… αριστερός Τσίπρας

Άφθονο γέλιο συνεχίζει να προσφέρει στην πολιτική επικαιρότητα ο Πάνος Καμμένος. Ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, περιέγραψε – σύμφωνα με τη δική του αφήγηση – μια σχεδόν… διπλωματική αποστολή υψηλού επιπέδου. Είπε ότι ο ίδιος εξηγούσε στον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας επειδή ο Τσίπρας είναι αριστερός πρωθυπουργός. Και όχι μόνο αυτό. Ο «κόκκινος Πάνος» φέρεται να εξήγησε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι μόνο ένας αριστερός μπορούσε να περάσει συγκεκριμένα μέτρα και νομοθετήματα Δηλαδή, κάπου ανάμεσα στον Λευκό Οίκο, το Μαξίμου και τους ΑΝΕΛ, ο Καμμένος είχε αναλάβει και ρόλο… πολιτικού μεταφραστή του Τσίπρα. Τώρα μένει να μάθουμε αν ο Τραμπ τον άκουσε προσεκτικά ή αν απλώς σκέφτηκε: «Αυτός ο τύπος πρέπει να έχει και δική του εκπομπή». Να είσαι καλά Πάνο μου, ευθυμήσαμε...

Ποιους να πάρει και ποιους να διώξει ο Τσίπρας;

Κυκλοφορεί ευρέως η φήμη ότι ο Αλέξης Τσίπρας δέχεται εισηγήσεις να απομακρύνει από την πρώτη γραμμή τον προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ Γιώργο Σιακαντάρη. Να σας πω την αλήθεια αυτό το σενάριο το ακούω... Το άλλο που έμαθα μου προκάλεσε απίστευτα γέλια. Κάποιοι λένε στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να κάνει άνοιγμα προς την κεντροδεξιά και να φέρει στο κόμμα τον Άρη Σπηλιωτόπουλο και τον Ευάγγελο Αντώναρο! Βρε σύντροφοι θα με πνίξετε. Σταματήστε να τρολάρετε τον Αλέξη. Έλεος κάπου...

ΥΓ: Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Τσίπρας ετοιμάζει μια νέα ομάδα με καθηγητές οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς που έχουν πέσει σε λάθη και αστοχίες. Μεταξύ των ονομάτων που ακούω ότι θα αναλάβουν ρόλους είναι η κόρη του Μάρδα η Κυβέλη, η κόρη του Μπεντενιώτη η Αργυρώ, η Ρόζα Βρεττού, ο επιχειρηματίας Γιώργος Κωνσταντινίδης κ.α.

Από τον ΕΦΚ στο Περιστέρι: Δύο ημέρες με γεμάτη ατζέντα για τον Μητσοτάκη

Δύο διαδοχικές ημέρες με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον περιμένουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η Τετάρτη και η Πέμπτη έχουν διαφορετικό μεν περιεχόμενο, αλλά εντάσσονται στην ίδια πυκνή κυβερνητική δραστηριότητα. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις για τα μέτρα στα καύσιμα, με το ντίζελ κίνησης να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η κυβέρνηση εξετάζει την παρέμβαση με φόντο τις διεθνείς τιμές, ενώ το θέμα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης παραμένει στο τραπέζι, καθώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει συνδέσει μια προσωρινή μείωση με την ανάγκη ευρωπαϊκής εξαίρεσης από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Για να δούμε τι θα ανακοινώσει... Και την επομένη, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός κατεβαίνει στο Περιστέρι. Μαζί του θα είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Άκης Σκέρτσος, για εκδήλωση σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Με άλλα λόγια, πρώτα… ντίζελ και ΕΦΚ και αμέσως μετά Περιστέρι. Η κυβερνητική μηχανή μπαίνει σε εμφανώς πιο πυκνούς ρυθμούς.

Οι αλήθειες του Άδωνι για Καρυστιανού

«Από εκεί που την αποθέωναν την απαξιώνουν με τρόπο πραγματικά σκληρό». Τάδε έφη Άδωνις Γεωργιάδης για την Μαρία Καρυστιανού και δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο. «Οσο εξυπηρετούσε τα πολιτικά σχέδια της Αριστεράς να πέσει ο Μητσοτάκης ήταν ηρωίδα, όταν αποφάσισε να τους ανταγωνιστεί στο πυρ το εξώτερον» αναφέρει σε ανάρτησή του μετά την ατάκα της Καρυστιανού ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει για το εξωτερικό. Από το περιβάλλον της Καρυστιανού πάντως προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και λένε ότι έκανε πλάκα ότι θα φύγει στο εξωτερικό... Αντίστοιχες πλάκες έκανε θυμίζω και ο εφοπλιστής από το Μαϊάμι....

Το στασίδι της τηλεοπτικής «ειδικολογίας»

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεχείλισε για ακόμη μία φορά η τηλεοπτική πισίνα της «ειδικολογίας». Διάφοροι δημοσιογράφοι πουθενάδες, αυτοαποκαλούμενοι δημοσιολόγοι και κάθε λογής τηλεοπτικοί παντογνώστες και γυρολόγοι βρήκαν το πολυπόθητο στασίδι στα media και άρχισαν να εκτοξεύουν επί παντός επιστητού απόψεις, θεωρίες και αναλύσεις που συχνά δύσκολα αντέχουν ακόμη και στο τεστ της κοινής λογικής. Το εντυπωσιακό είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες κάποιοι μεταμορφώθηκαν σε ειδικούς επί της ζωής, της καριέρας, της ψυχολογίας, των σχέσεων και των επιλογών ενός ανθρώπου που δεν γνώριζαν προσωπικά. Και όσο πιο βαρύγδουπη η «ανάλυση», τόσο περισσότερα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου. Κάπως έτσι, μια ανθρώπινη τραγωδία μετατρέπεται σε επαγγελματικό εφαλτήριο για όσους ψάχνουν απεγνωσμένα το επόμενο τηλεοπτικό πλάνο. Άλλωστε, στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει πάντα χώρος για έναν ακόμη… ειδικό επί παντός επιστητού. Μποτοξάτοι δημοσιογράφοι με αποτυχημένες βοτουλονικές τοξίνες βρίζουν συλλήβδην υπουργούς, γιατρούς, επιχειρηματίες μπας και ανέβουν μερικούς πόντους αν και οι εκπομπές τους πάνε άπατες... Θου, Κύριε, φυλακήν τῷ στόματί μου.

Το μυστηριώδες τετ α τετ στο «στρατηγείο» Σαμαρά

Το τελευταίο διάστημα πολύς κόσμος επισκέπτεται το πολιτικό Γραφείο του Αντώνη Σαμαρά. Ένας εξ αυτών ο κ. Γιώργος Βάλλης. Η κίνηση που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στα γραφεία όπου χτυπά πλέον η καρδιά των πολιτικών διεργασιών γύρω από το νέο εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Στο «στρατηγείο» του πρώην πρωθυπουργού έκανε την εμφάνισή του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης. Τι είπαν; Αυτό παραμένει… απόρρητο! Το timing, πάντως, έχει τη σημασία του, καθώς οι συζητήσεις για πρόσωπα και υποψηφιότητες έχουν πάρει φωτιά. Επισήμως, πάντως, υποψηφιότητα δεν υπάρχει. Ακόμη…

Και λίγα είπε ο Σχοινάς

Οι αιχμές που άφησε για τους προκατόχους του και τα έργα και τις ημέρες τους σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μαργαρίτης Σχοινάς κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την Αλιεία δεν φαίνεται να ήταν καθόλου τυχαίες. Είχε παραλάβει άλλωστε λίγες ημέρες πριν την έκθεση της DGAGRI μετά από τον τελευταίο έλεγχο που έγινε το περασμένο Ιούλιο. Η έκθεση αποτύπωνε το απόλυτο μπάχαλο και ότι στην ουσία η απάτη ζει και βασιλεύει και ότι τίποτα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Και αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά την έκθεση μπορεί να θεωρήσει ότι και λίγα είπε ο Σχοινάς που παρέλαβε το απόλυτο χάος και έχει τους Τσιάρες, τους Αυγενάκηδες και τους Βορίδηδες να ζητούν και τα ρέστα και να κουνούν και το δάχτυλο. Παρεμπιπτόντως με αυτά που αναφέρει η έκθεση βλέπω να ανοίξουν νέες δουλειές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Θα πέσουν κεφάλια

Πάντως ο Μαργαρίτης Σχοινάς που δεν είναι χθεσινός έχω την αίσθηση ότι θα αρχίσει να παίρνει το ένα κεφάλι μετά το άλλο. Και αν βρει προσκόμματα μπορεί και να βάλει το καπελάκι του στραβά και να μας αποχαιρετήσει. Άλλωστε δεν έχει κανένα λόγο να χρεωθεί αμαρτίες άλλων όταν έχει κάνει ένα πολύ καλό όνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο προβλέπω και στην ΓΔΕΛΕΠ της ΑΑΔΕ τη διεύθυνση δηλαδή που διαδέχτηκε τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα εκ των έσω και μάλιστα σοβαρό γιατί κάποιοι παραμένουν αδιόρθωτοι ακόμα και έχοντας τον κίνδυνο να βρεθούν δικαστικά υπόλογοι. Βέβαια πλέον η πίεση χρόνου είναι ασφυκτική και η παρέα του τεχνικού συμβούλου κάνει διάφορα περίεργα με τις φετινές αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις ώστε να υπονομεύσει την ίδια την αίτηση. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε οι ο αριθμός των αιτήσεων ακόμα δεν είναι ικανοποιητικός.

Βουλγάρικη επιβάρυνση

Δεν είναι καλά τα νέα για τη Eurobank και πιθανώς για άλλες ελληνικές εταιρίες που έχουν σημαντική παρουσία στη Βουλγαρία. Και αυτό διότι η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας ετοιμάζεται να προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών αλλά και άλλων επιχειρήσεων με συντελεστή 33%. Αυτό όπως και έχει θα επιβαρύνει το καθαρό αποτέλεσμα στη θυγατρική της ελληνικής τράπεζας. Το καλό νέο είναι ότι ο τρόπος που θα γίνει η φορολόγηση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε μεγάλη επιβάρυνση η οποία υπολογίζεται σε περίπου 2% της καθαρής κερδοφορίας. Για τις άλλες εταιρίες αναμένονται λεπτομέρειες ώστε να δούμε πού θα καθίσει ο λογαριασμός. Σημειώνουμε πάντως ότι ο συντελεστής φορολόγησης των εταιριών στη Βουλγαρία είναι 10%.

Το ταμείο των τραπεζών εν μέσω αναταράξεων

Μένουμε στις ελληνικές τράπεζες όπου ναι μεν η αύξηση των επιτοκίων φέρνει κέρδη από την αύξηση των χορηγητικών κυμαινόμενων επιτοκίων αλλά την ίδια στιγμή δημιουργεί και έναν κίνδυνο. Ποιος είναι αυτός; Τα υψηλότερα επιτόκια να περιορίσουν την πιστωτική επέκταση. Το πόσο θα την περιορίσουν δεν μπορεί να προβλεφθεί γιατί αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το που και για πόσο θα καθίσουν τα επιτόκια και πόσο θα επηρεαστεί ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ. Το ταμείο πάντως θα αρχίσει να γίνεται από τη νέα χρονιά και αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό εντός κι εκτός οι τράπεζες δεν έχουν λόγο να ανησυχούν γιατί τα ποιοτικά στοιχεία των ισολογισμών τους δείχνουν ότι η ανάπτυξή τους θα έχει συνέχεια έστω και με ηπιότερους ρυθμούς. Γι' αυτό άλλωστε και οι μετοχές τους συνεχίζουν τον καλπασμό με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει απόδοση τη φετινή χρονιά της τάξεως 38%.

Ο λογαριασμός ΚΡΙ ΚΡΙ σε καταναλωτές και ανυποψίαστους επενδυτές

Το είδαμε και αυτό. Η ΚΡΙ ΚΡΙ να ανακοινώνει πολύ ισχυρά αποτελέσματα ιδίως από πλευράς κερδοφορίας στο εξάμηνο αλλά η μετοχή να υποχωρεί. Και ο λόγος δεν ήταν ότι υποβάθμισε τις προβλέψεις στα EBITDA κατά περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση και συγκεκριμένα στα 57-58 εκ ευρώ από 60 εκατ. ευρώ. Ούτε και τόσο η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που έχουμε λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής στο δεύτερο εξάμηνο. Το κλειδί βρίσκεται στη συγκρίσιμη βάση γι αυτούς που καταλαβαίνουν και ξεφόρτωσαν μετοχές όταν άλλοι αγόραζαν με φρούδες προσδοκίες λίγες ημέρες πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Τι έχει γίνει λοιπόν; Πέρυσι το καλοκαίρι η ΚΡΙ ΚΡΙ προχώρησε σε αυξήσεις τιμών μετά από ένα δύσκολο πρώτο εξάμηνο που πιέστηκε. Οι αυξήσεις τιμών φάνηκαν στο φετινό πρώτο εξάμηνο και σε σχέση με πέρυσι έφεραν πολύ περισσότερα κέρδη. Όμως στο φετινό δεύτερο εξάμηνο δεν μπορεί η μεταβολή να είναι μεγάλη εκτός και αν κάνει νέες αυξήσεις που δεν την παίρνει και τόσο γιατί υπάρχει ανταγωνισμός ειδικά στις εξαγωγές. Έτσι είναι λογικό το φρένο στις εκτιμήσεις. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έκαναν οι αυξήσεις αρκεί να αναφέρουμε ότι το μικτό περιθώριο απογειώθηκε σε 31,2% από 23,8% ενώ η αύξηση του τζίρου ήταν υψηλότερη στη μεταβολή του όγκου πωλήσεων. Κοινώς τον λογαριασμό τον πλήρωσε ο καταναλωτής…

Τα πονταρίσματα στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Όλο και πληθαίνουν οι φήμες ότι θα έχουμε αλλαγή ιδιώτη μετόχου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ταυτόχρονα η μετοχή καταγράφει το ένα υψηλό μετά το άλλο και προφανώς δεν έχει ως αφορμή τις επιδόσεις εξαμήνου. Αυτοί που τοποθετούνται φαίνεται να ποντάρουν σε πώληση σε τιμή υψηλότερη αυτής που είχε πριν από λίγες ημέρες η μετοχή αν και συνήθως τα πονταρίσματα αυτά ειδικά όταν είναι μεγάλα πηγαίνουν πακέτο με πληροφόρηση. Πάντως σε κάθε περίπτωση πέρα από τις μετοχικές αλλαγές η προοπτική του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι θετική υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν το γρηγορότερο τα έργα υποδομής που έχουν καθυστερήσει και δεν θα βρεθούμε προ ενός blackout λόγω αυξημένης ζήτησης. Ήδη το φετινό καλοκαίρι τα ζητήματα ήταν ουκ ολίγα και αυτό αν μη τι άλλο δεν καθησυχάζει.

Ο Mr. Polyeco και τα… αραβουργήματα με την άδεια μεταλλικού νερού στην Νάουσα

Πού τον βρίσκεις πού τον χάνεις ο Θανάσης Πολυχρονόπουλος της Polyeco-Polygreen βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου έχει μετακομίσει. Βέβαια η πολλή Μέση Ανατολή πολλές φορές επηρεάζει τους ανθρώπους και στην νοοτροπία και τις πρακτικές που ακολουθούν στην Ελλάδα. Και η περίπτωση της εταιρίας του Naoussa Blue Waters παρουσιάζει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα στις 20-11-2025 υπέβαλε αίτηση παραχώρησης/ εκμίσθωσης του δικαιώματος υδροληψίας και εμφιάλωσης μέρους του πλεονάζοντος πόσιμου ύδατος δημοτικής πηγής «Αγίου Νικολάου Π1» η οποία ανήκει χωρικά στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Η αιτούσα εταιρεία ζήτησε να της επιτραπεί η απόληψη ύδατος από την εν λόγω πηγή που θα ανέρχεται μέχρι και σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) κυβικά μέτρα ετησίως, προκειμένου να προβαίνει στην εμφιάλωση πόσιμου ύδατος σε μελλοντικό εμφιαλωτήριο που θα κατασκευάσει στην περιοχή. Στην εν λόγω αίτηση η εταιρεία αναφέρει ότι θα προχωρήσει στην επένδυσή της μετά από την παραχώρηση του δικαιώματος υδροληψίας και εμφιάλωσης από τον Δήμο και την ολοκλήρωση όλων των σχετικών αδειοδοτικών διαδικασιών. Στην αίτηση μιλάει για οφέλη της τοπικής κοινωνίας αφού θα καταξοδεύεται κάθε χρόνο πληρώνοντας στο δημοτικό ταμείο, 75.000 ευρώ κατ’ έτος για τα δύο πρώτα έτη και στη συνέχεια μπορεί (προσέξτε μπορεί) να κυμανθεί από το ποσό των 150.000 ευρώ έως το ποσό των 354.000 ευρώ κατ’ έτος, βάσει της ετήσιας διατιθέμενης στην αγορά ποσότητας νερού. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου πρόθυμα ενέκρινε την αίτηση αλλά υπήρχαν και αυτοί που έκαναν προσφυγή επισημαίνοντας ότι κατά την άποψή τους έγιναν παράνομες ενέργειες. Στους προσφέυγοντες ήταν και μεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις. Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης διοίκησης έκανε εν μέρει την προσφυγή αλλά ο Δήμος Νάουσας επανήλθε με προσφυγή κατά της απόφασης στην Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται από τη νομοθεσία, η οποία -ω του θαύματος- εξαφάνισε την απόφαση του Γραμματέα. Και όλα καλά και όλα ωραία για να φτάσουμε πρόσφατα η Δημοτική Επιτροπή να αλλάζει και τις σηματοδοτήσεις για χάρη της εταιρίας του κ. Πολυχρονόπουλου και εμείς να αναζητούμε το παρασκήνιο που έχει συνέχεια και είναι μεγάλο με τα... αραβουργήματα του κ. Πολυχρονόπουλου.

Είναι να μην έχεις ταλέντο

Τελικά το ταλέντο στην Ελλάδα αναγνωρίζεται. Αλλιώς πως να εξηγήσει κάποιος ότι ο Μάνος Δομαζάκης επανήλθε ως σύμβουλος και διαχειριστής εταιρίας σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου Τροφίμων. Προφανώς εκτιμήθηκε η τεχνογνωσία του καθώς μαζί με το αδελφό του Κωνσταντίνο οδήγησαν την Creta Farms στα βράχια ώστε να περάσει αυτή μέσω πτωχευτικής διαδικασίας στον όμιλο Βιντζηλαίου. Οι δραστηριότητες του Κωνσταντίνου Δομαζάκη εκτός από τα ένα σωρό δικαστήρια που έχει κάνει κατά της εξυγίανσης και έχει χάσει κατά τα λοιπά αγνοείται. Μιας και ο λόγος για την Creta Farm αναρωτιέμαι πώς εξελίσσεται το επιχειρηματικό σχέδιο της εξυγιανθείσας εταιρίας και αν κινείται εντός των προβλέψεων και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο δικαστήριο που έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση.

Βαρύ κλίμα στη Euronext Athens

Περίεργο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο (Euronext Athens) μετά την εθελούσια έξοδο που ανακοινώθηκε. Μαθαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσεις από το προσωπικό που έκανε Συνέλευση την Παρασκευή και ουδείς είναι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε κλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Όμως αυτό είναι το λιγότερο καθώς ο νέος μέτοχος φαίνεται να μην είχε σαφή εικόνα των όρων που ευνοούν συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικά αυτούς που προσελήφθησαν επί Κοντόπουλου με παχυλούς μισθούς. Έτσι το κλίμα φαίνεται να βάρυνε και για τον κ. Κοντόπουλο και ουδείς γνωρίζει που θα καταλήξει για τον άνθρωπο που είχε πει σε ανύποπτη στιγμή πως όταν αλλάζει ο βασικός μέτοχος φεύγεις αλλά δεν το έκανε πράξη με την έλευση του Euronext.