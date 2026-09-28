Κίνηση στους δρόμους: «Μαρτύριο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό
Σοβαρά προβλήματα στο κυκλοφοριακό
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Με σοβαρά προβλήματα όσον αφοράσ την κίνηση στους δρόμους ξεκίνησε η κανούρια εβδομάδα.
Λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού μετ, εμποδίων διαξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Αχαρνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πειραιά.
Δείτε πού αλλού έχει κίνηση
Στην Αττική οδό:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
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