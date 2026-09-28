Κίνηση στους δρόμους: «Μαρτύριο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Με σοβαρά προβλήματα όσον αφοράσ την κίνηση στους δρόμους ξεκίνησε η κανούρια εβδομάδα.

Λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού μετ, εμποδίων διαξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Αχαρνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πειραιά.

Δείτε πού αλλού έχει κίνηση

Στην Αττική οδό:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.