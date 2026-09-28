Δευτέρα βράδυ στην TV: Οι σειρές που θα καθηλώσουν - Αναλυτικά τα επεισόδια

Snapshot Στη σειρά «Το Σόι σου» η Μπέλα ανακοινώνει πως θα γίνει μάνα ενός σκύλου, ενώ ο Άρτσι, το ντάσχουντ της Φιλιώς Βαζούρα, προκαλεί αναστάτωση στην οικογένεια Χαμπέα.

Στο «Ντέρτι», η Στέλλα εμπλέκεται σε επικίνδυνο παιχνίδι, ενώ η βίαιη επίθεση στο νυχτερινό μαγαζί αφήνει σοβαρές συνέπειες και ανοιχτούς λογαριασμούς.

Στη σειρά «Μπλε Ώρες», η Νικολέτα πιέζει για την ακύρωση του γάμου αν δεν είναι κουμπάρα η Εύα, ενώ η Βάσια δέχεται επίθεση που σταματά ο Λεωνίδας.

Στο «Κάμπινγκ», η αστυνόμος ανακρίνει τους ενοίκους σχετικά με την εξαφάνιση του Πάρη, ενώ η Εύα και ο Πέτρος εντοπίζουν δεμένο και τραυματισμένο τον πρώην προϊστάμενο του πατέρα τους.

Στη σειρά «Ριφιφί», η ομάδα εκπαιδεύεται για τη ληστεία σε τράπεζα, αλλά κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να τρυπήσουν το φρεάτιο, ένα μέλος τους παγιδεύεται από την κατάρρευση των τοιχωμάτων. Snapshot powered by AI

Έρωτες, δολοπλοκίες, επικίνδυνα παιχνίδια, αλλά και γέλιο μέσα από ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Οι σειρές της μικρής οθόνης, που ήδη έχουν ξεχωρίσει για τη σεζόν, ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό για απόψε… με καθηλωτικά επεισόδια.

«Το Σόι σου», ALPHA 20.00

Η Μπέλα ανακοινώνει πως «θα γίνει μάνα», παγώνοντας τους πάντες… μέχρι να αποκαλυφθεί ότι μιλά για σκύλο! Ο Άρτσι, ένα ντάσχουντ από τα χέρια της θρυλικής εχθρού του Χαμπέα, Φιλιώς Βαζούρα, μπαίνει στο σπίτι και τους αναστατώνει όλους. Ο Χαμπέας ορκίζεται πως δεν θα τον δεχτεί ποτέ, αλλά σύντομα τον φωνάζει Βρασίδα και τον ταΐζει λιχουδιές στον καναπέ. Όταν ο Άρτσι εξαφανίζεται, οι Χαμπέοι στήνουν επιχείρηση διάσωσης, ενώ η Φιλιώ απειλεί θεούς, ανθρώπους και χασάπηδες. Θα βρεθεί ο τετράποδος σταρ; Και τελικά ποιος κυβερνά αυτό το σπίτι; Ο Χαμπέας ή ο σκύλος;

Η Φωτούλα καταφθάνει στους Ζουζουνέλς και τους εξομολογείται το φλερτ που έχει με έναν τυρέμπορα, τον οποίο η Αντωνία γνωρίζει από παλιά, ή έτσι νομίζει… Ωστόσο, επειδή εκείνος έχει παιδί, και γονείς παλαιών αρχών, η Φωτούλα θέλει ν’ αποδείξει πως θα ‘ναι άξια μητέρα, νύφη και νοικοκυρά. Γι’ αυτό ζητάει να κάνει «πρόβα», με τον Σπυράκο, την Αλεξάνδρα και όποιο νοικοκυριό βρει εύκαιρο! Τα αποτελέσματα σαφώς τραγελαφικά… Εντωμεταξύ η Χαρά υποπτεύεται πως μια στρατιωτικός γυροφέρνει τον Νάσο… Πώς θα πάει τελικά το ραντεβού της Φωτούλας με τον τυρέμπορα; Μήπως ο «παραδοσιακός» αυτός τύπος δεν είναι αυτός που η Αντωνία κατάλαβε, αλλά πρόκειται για συνωνυμία, και για πολλά μυστικά;

«Ντέρτι», ANT1 21.00

Η Στέλλα μπλέκεται όλο και βαθύτερα στο επικίνδυνο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, καθώς η αποκάλυψη ότι επικοινώνησε με δικηγόρο φέρνει ένταση και βίαιη σύγκρουση μέσα στην ομάδα. Η έρευνα για τον θάνατο του Κωστή βαλτώνει, καθώς κανένας από τους συλληφθέντες δεν συνεργάζεται, αφήνοντας τον Πασχάλη στο σκοτάδι. Παράλληλα, το πένθος διαλύει την οικογένεια του Κωστή, ενώ παλιά τραύματα και ενοχές αναδύονται, φέρνοντας κοντά τον Λεωνίδα και τη Μάρθα σε μια σπαρακτική στιγμή. Στο μεταξύ, ο Αλέκος προτείνει στη Στέλλα να δουλέψει στο ΝΤΕΡΤΙ, ανοίγοντάς της εν αγνοία του την πόρτα για να βρεθεί στον πυρήνα όσων ερευνώνται. Παρά τις αντιρρήσεις του Άρη, ο οποίος φοβάται για την ασφάλειά της, εκείνη επιμένει να προχωρήσει, αποφασισμένη να τελειώνει με ό,τι έχει αρχίσει. Καθώς οι εντάσεις κορυφώνονται και οι σχέσεις δοκιμάζονται, γίνεται σαφές ότι τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος αρχίζουν να θολώνουν και ότι το τίμημα για όλους θα είναι βαρύ. Η Στέλλα φτάνει στο ΝΤΕΡΤΙ, μαζί με τον αδερφό της, τον Λευτέρη, ενώ διακριτικά ακολουθεί και ο Άρης. Εκεί, βλέπει για πρώτη φορά τη μητέρα της πάνω στην πίστα και κατακλύζεται από ανάμεικτα συναισθήματα. Η μαγεία της στιγμής διακόπτεται βίαια, όταν δύο άγνωστοι μπαίνουν στο μαγαζί και ανοίγουν πυρ με στόχο τον Αλέκο.

Η νύχτα της επίθεσης στο «Ντέρτι» αφήνει πίσω της πόνο, φόβο και ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο Λευτέρης δίνει μάχη στο νοσοκομείο, με την οικογένειά του να περιμένει με αγωνία τα πρώτα σημάδια ότι θα ξεπεράσει τον κίνδυνο. Η Στέλλα βλέπει τη μητέρα της να καταρρέει και για πρώτη φορά οι δυο γυναίκες έρχονται κοντά. Την ίδια στιγμή, ο Πασχάλης αντιμετωπίζει την επίθεση ως οργανωμένο χτύπημα, χωρίς όμως σαφή στοιχεία για τους δράστες. Ο Άρης δίνει κατάθεση, ενώ παραμένει δίπλα στη Στέλλα, που προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ και την ανησυχία για τον αδερφό της. Ο Χρήστος, δεξί χέρι του Αλέκου, βλέπει τον Άρη με διαφορετικό μάτι μετά την αυτοθυσία που επέδειξε κατά την επίθεση. Παράλληλα, ο Αλέκος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και έρχεται αντιμέτωπος με τον Πασχάλη, προσπαθώντας να δικαιολογήσει και να βρει απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο «Ντέρτι». Η Στέλλα δέχεται πρόταση από την Ξένια να πάει να μείνει στο σπίτι της. Καθώς τα πρόσωπα γύρω από το «Ντέρτι» αρχίζουν να φοβούνται ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, γίνεται σαφές ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαία και ότι όσοι βρίσκονται κοντά στον Αλέκο μπορεί να κινδυνεύουν.

«Μπλε Ώρες», ΣΚΑΪ 21.00

Ο Διονύσης δειλιάζει να ομολογήσει την αλήθεια στον Σταύρο σχετικά με τον Αλέκο κι έτσι δίνει παραπλανητικές πληροφορίες. Η Νικολέτα είναι ανένδοτη κι επιμένει στην ακύρωση του γάμου αν δεν είναι κουμπάρα της η Εύα, ενώ η Στέλλα αναλαμβάνει να δώσει λύση. Πλησιάζει την Εύα, την ενημερώνει για τις εξελίξεις κι εκείνη, με τη σειρά της, πείθει τη Νικολέτα να προχωρήσει με το μυστήριο. Η Βάσια δέχεται επίθεση από τους ίδιους τύπους που είχαν επιτεθεί και στην Εύα, αλλά η παρέμβαση του Λεωνίδα σώζει την κατάσταση, ενώ ο Γιάννης προχωράει στη σύλληψή τους. Η Ολυμπία κι η Κορίνα επιστρέφουν στο Πήλιο κι η Ολυμπία δηλώνει στον Δημήτρη ότι θέλει να δουλέψει στη γαλακτοκομική μονάδα, εκείνος όμως δεν το βρίσκει και τόσο καλή ιδέα. Οι προετοιμασίες του γάμου ξεκινάνε κι η Νικολέτα, προκειμένου να δικαιολογήσει τον πατέρα της, λέει ένα ψέμα για την απουσία του. Η Βάσια κάνει τραπέζι στον Διονύση, τον Λεωνίδα και τη Νίκη και το ενδιαφέρον που δείχνει η ίδια στον Διονύση τον συγκινεί. Ο Πέτρος συναντά την Ολυμπία και της δηλώνει πως είναι διατεθειμένος να τινάξει τον γάμο στον αέρα, αρκεί να είναι και πάλι μαζί.

«Κάμπινγκ», MEGA 21.00

Ο Ιορδάνης προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση με τον Πάρη, αλλά εκείνος τον απειλεί ότι θα τον καταστρέψει. Στο μεταξύ, η αστυνόμος καταφθάνει στο κάμπινγκ και αρχίζει να ανακρίνει τους ενοίκους για τον εξαφανισμένο Πάρη. Η Γιώτα την αναγνωρίζει και κρύβεται πανικόβλητη, όσο προσπαθεί να εμποδίσει και τον Λουκά να της μιλήσει – εκείνος, όμως, έχει ήδη συναντηθεί μαζί της. Παράλληλα, ο Σοφοκλής επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποπροσανατολίσει τις έρευνες της αστυνόμου, ενώ η Εύα και ο Πέτρος εντοπίζουν τον πρώην προϊστάμενο του πατέρα τους δεμένο και τραυματισμένο στην αποθήκη.

«Ριφιφί», ALPHA 22.00

Η ομάδα εκπαιδεύεται μέρα νύχτα στη μάντρα οικοδομών του Μανώλη. Μαθαίνουν να χειρίζονται κομπρεσέρ, οξυγονοκόλληση, να φορτώνουν βαριά υλικά και μπάζα σε μικρό βαγονέτο και να το σπρώχνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και «δανείζονται» ένα βανάκι, φόρμες εργασίας και εξοπλισμό από αποθήκη της ΕΤΥΔΑΠ. Μέχρι που έρχεται η μεγάλη μέρα. Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο απέναντι από την τράπεζα και ξεκινάει αμέσως δουλειά μεταμφιεσμένη σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ. Με τις υποδείξεις της Όλγας που έχει μελετήσει καλά τα σχέδια της υπόγειας ύδρευσης και του αποχετευτικού, το κομπρεσέρ ξεκινάει να τρυπάει. Κι ενώ το πράγμα δείχνει να προχωράει χωρίς κάποιο απροσπέλαστο εμπόδιο, τα τοιχώματα υποχωρούν και καταπλακώνουν μέλος της ομάδας.

«Δύο μαύρα πουκάμισα», MEGA 22.00

Ο έρωτας του Μανούσου για τη Μαρκέλλα δεν κρύβεται πια κι η τολμηρή του προσέγγιση την αναστατώνει βαθιά, γιατί ούτε σ’ εκείνη είναι αδιάφορος. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης νιώθει να χάνει έδαφος, ενώ η ανησυχία για την υγεία του Λευτέρη μεγαλώνει δραματικά. Ο Νικήτας πιστεύει πως η μητέρα του υποχωρεί και αρχίζει να συμπαθεί την Ελπίδα, όμως η Σοφία έχει άλλα, δόλια σχέδια. Παράλληλα, η στάση του Μιχάλη απέναντι στη Μαρκέλλα γίνεται όλο και πιο αδιάφορη κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάψευση των προσδοκιών της. Και ενώ όλα φαίνεται να μπερδεύονται, ένα απρόσμενο «ναι» αλλάζει τα δεδομένα.

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