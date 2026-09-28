Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Κτίρια-βόμβες στις γειτονιές μας
Ελεύθερος Τύπος: Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Η Εφημερίδα των Συντακτών: Νέο "γαλάζιο" σκάνδαλο
Τα Νέα: Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου
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