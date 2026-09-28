Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Κτίρια-βόμβες στις γειτονιές μας

Ελεύθερος Τύπος: Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Η Εφημερίδα των Συντακτών: Νέο "γαλάζιο" σκάνδαλο

Τα Νέα: Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

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