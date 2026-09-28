Αραγτσί: Το Ιράν έτοιμο για διπλωματία αλλά και για «αποκαλυπτικό πόλεμο»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δηλώνει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τη διπλωματία, αλλά παραμένει «πλήρως προετοιμασμένη» απέναντι σε κάθε επίθεση.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αραγτσί: Το Ιράν έτοιμο για διπλωματία αλλά και για «αποκαλυπτικό πόλεμο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δηλώνει ότι το Ιράν επιδιώκει την ειρήνη και τη διπλωματία.
  • Η Τεχεράνη είναι «πλήρως προετοιμασμένη» για το ενδεχόμενο πολέμου με τις ΗΠΑ.
  • Η ειρηνευτική πρόταση του Ιράν απορρίφθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση, ακόμα και αν οδηγήσει σε «αποκαλυπτικό πόλεμο».
  • Η Τεχεράνη επιμένει στην πρόθεσή της για πραγματική διπλωματία παρά τις εντάσεις.
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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι «πλήρως προετοιμασμένη» για το ενδεχόμενο επανάληψης του πολέμου με τις ΗΠΑ, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ειρηνευτικής πρότασης του Ιράν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι το Ιράν επιδιώκει την ειρήνη, αλλά είναι έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση.

«Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν και εγώ δεν ήρθαμε στη Νέα Υόρκη για να πουλήσουμε έναν πόλεμο. Ήρθαμε για να οικοδομήσουμε την ειρήνη», ανέφερε.

«Το Ιράν, ωστόσο, παραμένει ακλόνητο απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια – ακόμη κι αν αυτή οδηγήσει σε έναν αποκαλυπτικό πόλεμο», πρόσθεσε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη παραμένει «έτοιμη για πραγματική διπλωματία».

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