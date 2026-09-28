Μαυριτανία: Διάσωση 260 μεταναστών στα ανοικτά της Νουακσότ – Ανάμεσά τους 17 παιδιά

Περίπου 260 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο σκάφη ανοικτά της πρωτεύουσας της Μαυριτανίας, έπειτα από περίπου μία εβδομάδα στη θάλασσα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 17 παιδιά και 61 γυναίκες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μαυριτανία: Διάσωση 260 μεταναστών στα ανοικτά της Νουακσότ – Ανάμεσά τους 17 παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ακτοφυλακή της Μαυριτανίας διέσωσε περίπου 260 μετανάστες σε δύο σκάφη ανοικτά της Νουαξότ μετά από μια εβδομάδα στη θάλασσα.
  • Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονταν 17 παιδιά και 61 γυναίκες, με υπηκοότητες κυρίως από Σενεγάλη και Γκάμπια.
  • Οι μετανάστες αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες, όπως έλλειψη τροφίμων, προβλήματα καυσίμων και δυσκολίες πλοήγησης.
  • Τα σκάφη είχαν αναχωρήσει από την Μπανζούλ της Γκάμπιας με προορισμό τα Κανάρια Νησιά, μια επικίνδυνη διαδρομή προς την Ευρώπη.
  • Η θαλάσσια διαδρομή προς τα Κανάρια Νησιά αποτελεί συχνά τόπο ναυαγίων και επιχειρήσεων διάσωσης λόγω υπερφορτωμένων και ακατάλληλων σκαφών.
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Σε επιχείρηση διάσωσης περίπου 260 μεταναστών προχώρησε την Κυριακή η ακτοφυλακή της Μαυριτανίας, όταν δύο σκάφη εντοπίστηκαν σε κίνδυνο στα ανοικτά της Νουακσότ.

Τα πλεούμενα είχαν αναχωρήσει από την Μπανζούλ της Γκάμπιας και, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονταν στη θάλασσα για περίπου μία εβδομάδα.

Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες ήταν σε κατάσταση σοκ, καθώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αντιμετώπισαν έλλειψη τροφίμων, προβλήματα με τα καύσιμα και δυσκολίες στην πλοήγηση.

Ανάμεσά τους 17 παιδιά και 61 γυναίκες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ακτοφυλακής, μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται 132 υπήκοοι Σενεγάλης, 120 υπήκοοι Γκάμπιας, τέσσερις υπήκοοι Γουινέας και πολίτες άλλων χωρών της Δυτικής Αφρικής. Συνολικά, στα δύο σκάφη επέβαιναν 61 γυναίκες και 17 παιδιά.

Η διαδρομή προς τα Κανάρια Νησιά

Η θαλάσσια οδός του Ατλαντικού προς τα Κανάρια Νησιά αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις βασικές και πιο επικίνδυνες διαδρομές που ακολουθούν μετανάστες από τη Δυτική Αφρική με προορισμό την Ευρώπη.

Χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούν κάθε χρόνο το ταξίδι με σκάφη που συχνά είναι υπερφορτωμένα και σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να καταγράφονται συχνά επιχειρήσεις διάσωσης και ναυάγια στην περιοχή.

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