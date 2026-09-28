Γερμανία-Ελλάδα 0-1 – Γιοβάνοβιτς: «Τεράστια νίκη για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας»

Snapshot Η Ελλάδα πέτυχε ιστορική νίκη στη Γερμανία στη 2η αγωνιστική της League A του Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε τη νοοτροπία και την αυταπάρνηση των παικτών, που ήταν έτοιμοι να υποφέρουν για το αποτέλεσμα.

Η ομάδα είχε καλή ανασταλτική λειτουργία και βελτιώθηκε επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Η νίκη θεωρείται σημαντική για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και την πορεία στη διοργάνωση.

Η Ελλάδα ξεκίνησε ιδανικά τη διοργάνωση με δύο νίκες. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα πανηγύρισε μία ιστορική επιτυχία στη Γερμανία στη 2η αγωνιστική της League A του Nations League, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να στέκεται ιδιαίτερα στην πνευματική και αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» γνώριζε εξαρχής ότι θα χρειαστεί να περάσει δύσκολες στιγμές για να φύγει με το αποτέλεσμα από την WWK Arena, στάθηκε στην σπουδαία επιτυχία, αλλά και στην εικόνα της ομάδας του και την προσπάθεια που χρειάστηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι τεράστια νίκη. Και για το ποδόσφαιρό μας. Για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας. Και για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Δυο νίκες, είναι ιδανικό ξεκίνημα.

Το βασικό είναι για να κερδίσεις πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια ματς. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να υποφέρουμε. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και τώρα ήταν ακόμα πιο πολύ. Ήταν πολύ σωστή νοοτροπία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο. Ανασταλτικά ήμασταν καλοί, αλλά με την μπάλα δεν μπορούσαμε να παίξουμε και λόγω της δικής μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά.

Στο δεύτερο ήμασταν πιο καλοί και ενεργητικοί και καταφέραμε να κερδίσουμε Υποφέραμε πολύ, αλλά ήταν έτοιμοι οι παίκτες να υποφέρουν και αυτό μας έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι».