Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ

Snapshot Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1 0 στο Άουγκσμπουργκ, με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό.

Ο τερματοφύλακας Τζολάκης είχε σημαντικές αποκρούσεις που κράτησαν το μηδέν για την Ελλάδα.

Η νίκη αυτή φέρνει την Ελλάδα στην κορυφή του 2ου ομίλου της League A στο Nations League με 6 βαθμούς μετά από δύο αγώνες.

Η Γερμανία παραμένει τρίτη στον όμιλο με μόλις έναν βαθμό, ενώ η Ολλανδία είναι δεύτερη με 4 βαθμούς. Snapshot powered by AI

«Άλωσε» το «WWK Arena» στο Άουγκσμπουργκ, η Εθνική Ελλάδας, επικρατώντας με 1-0 της Γερμανίας -νικώντας τη για πρώτη φορά στην ιστορία της- και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου. Χρυσός σκόρερ ο Δημήτρης Κουρμπέλης, που ήρθε από τον πάγκο και στο 74′ υπέγραψε την τεράστια νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Γερμανοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά οι διεθνείς μας αμύνονταν σθεναρά, περιορίζοντας τους όποιους κίνδυνους προς την εστία του Τζολάκη. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στην αναμέτρηση ήρθε στο 26′ όταν ο Αντεγέμι βγήκε στην αντεπίθεση πέρασε τον Τσιμίκα και μπήκε μέσα στην περιοχή με το πλασέ του να περνάει ψηλά άουτ. Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα απείλησε εκ νέου στο 31′ όταν η μπάλα έφτασε σε εκείνον στο ημικύκλιο μετά από εκτέλεση κόρνερ και αφού απέφυγε τον Μαυροπάνο, σούταρε με το αριστερό έχοντας μπροστά του καθαρό οπτικό πεδίο αλλά ο Τζολάκης με εντυπωσιακή επέμβαση διατήρησε το μηδέν στα μετόπισθεν. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν χωρίς όμως να καταφέρουν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Ο Τζολάκης συνέχισε και στο δεύτερο μέρος την πολύ καλή του εμφάνιση μπλοκάροντας στην δεξιά του γωνία το συρτό σουτ του Κοντέ από τα όρια της περιοχής στο 49′. Ο Έλληνας κίπερ είχε εξαιρετική αντίδραση και στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ στο 53′ αποκρούοντας με υπερένταση σε κόρνερ. Στο 68′ όμως η Εθνική μας έφτασε μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ όταν ο Παυλίδης πίεσε άψογα τον Κίμιχ και το έκλεψε την μπάλα και στη συνέχεια έβγαλε σε θέση βολής τον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή αλλά το πλασέ του επιθετικού της Σπόρτινγκ πέρασε ελάχιστα άουτ, με την Εθνική μας να σπαταλά μια τεράστια ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα. Το γκολ όμως ήρθε για την Ελλάδα, όταν ο Τζόλης έκανε το γύρισμα η μπάλα μετά από κόντρα έφτασε στον Κουρμπέλη και αυτός με σουτ που βρήκε και σε αμυντικό της Γερμανίας έβαλε μπροστά την Ελλάδα με 1-0 στο 74′.

EPA

ΓΚΟΛ: / 74′ Κουρμπέλης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 17′ Μπίσεκ / 21′ Βαγιαννίδης, 23′ Καρέτσας, 57′ Ρέτσος, 69′ Κουρμπέλης

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Νίμπελ, Μπίσεκ, Τα, Βάγκνομαν, Μπράουν (84′ Μπέχρενς), Κίμιχ, Ενμέτσα (84′ Σταχ), Κοντέ (65′ Μπόυρκαρντ), Σάντε (65′ Βιρτς), Αντεγιέμι (76′ Γκνάμπρι), Εμπνουνταλίμπ

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης (45′ Σάλιακας), Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης (59′ Κουρμπέλης), Ανδρούτσος Τζόλης (81′ Μασούρας), Καρέτσας, Τεττέη (59′ Ιωαννίδης), Παυλίδης (90′ Μιχαηλίδης)

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία 28/9

Τουρκία-Ιταλία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Βέλγιο 3

Γαλλία 3

Τουρκία 0

Ιταλία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία-Ολλανδία 1-2

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ελλάδα 6

Ολλανδία 4

Γερμανία 1

Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Κροατία 29/9

Τσεχία-Αγγλία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ισπανία 3

Κροατία 3

Αγγλία 0

Τσεχία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία 2-0

Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Πορτογαλία 6

Νορβηγία 3

Δανία 3

Ουαλία 0

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία-Β. Μακεδονία 29/9

Σκωτία-Ελβετία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ελβετία 3

Σκωτία 1

Σλοβενία 1

Β. Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουκρανία 28/9

Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Β. Ιρλανδία 3

Ουκρανία 3

Ουγγαρία 0

Γεωργία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία-Κόσοβο 3-1

Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Αυστρία 6

Κόσοβο 3

Ιρλανδία 3

Ισραήλ 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Βοσνία 28/9

Σουηδία-Πολωνία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σουηδία 3

Πολωνία 1

Βοσνία 1

Ρουμανία

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9

Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Φινλανδία 3

Αλβανία 3

Λευκορωσία 0

Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Μαυροβούνιο 28/9

Λετονία-Κύπρος 28/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Αρμενία 3

Μαυροβούνιο 3

Κύπρος 0

Λετονία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9

Σλοβακία-Καζακστάν 29/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σλοβακία 3

Καζακστάν 1

Ν. Φερόε 1

Μολδαβία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία-Εσθονία 29/9

Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λουξεμβούργο 3

Εσθονία 1

Ισλανδία 1

Βουλγαρία 0

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάλτα 3

Ανδόρα 1 -2αγ.

Γιβραλτάρ 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λιθουανία 4 -2αγ.

Αζερμπαϊτζάν 1

Λιχτενστάιν 0

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