Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η άμυνα του Καλάθη που σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Μοντέρο

«Βράζουν» με τη διαιτησία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ειδικά για την τελευταία φάση που εν πολλοί έκρινε και το τελικό σκορ της αναμέτρησης 

Newsroom

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η άμυνα του Καλάθη που σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Μοντέρο
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας τελικός που είχε την προοπτική να είναι διαφήμιση του μπάσκετ, δυστυχώς δεν κρίθηκε αποκλειστικά από τις προσπάθειες των παικτών. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα στο τέλος του αγώνα, κατακτώντας το Super Cup. Όμως τα σφυρίγματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Ειδικά αυτό 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς.

Με το σκορ στο 98-96, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έστησαν παγίδα στον Μοντέρο κι αυτός έκανε πάσα την οποία έκλεψε ο Όσμαν. Κι ενώ θα έφευγε για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να ισοφαρίσει, σφυρίχτηκε φάουλ πάνω στον Νικ Καλάθη.

[389829] STOIXIMAN SUPER CUP 2026 / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ήταν έντονες και μοιάζουν δικαιολογημένες. Ειδικά σε ένα ματς όπου η διαφορά στις βολές ήταν μεγάλη και οι τεχνικές ποινές σφυρίζονταν με χαρακτηριστική ευκολία στη μία πλευρά.

Δείτε την καθοριστική φάση:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:19NEWSBOMB

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο Δημήτρης Σκουλός υποψήφιος με τη ΝΔ στη Β’ Πειραιά

23:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Θυμάστε πόσο κόστιζε το σουβλάκι στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια;

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια πρωτιά: Ρομποτικό ιστιοφόρο διέσχισε ολόκληρο τον Ατλαντικό - Πηγή έρευνας τα δεδομένα που συνέλεξε

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στρέφει το εμπόριό του προς την Κασπία καθώς ο πόλεμος πλήττει τα Στενά του Ορμούζ

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ στο Άμπου Ντάμπι

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Αναληθές» ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που κατέθεσαν για την ύπαρξη οσμής πριν την έκρηξη - Η ανακοίνωση της εταιρίας

22:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η άμυνα του Καλάθη που σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Μοντέρο

22:41ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας

22:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 101-96: Οι «ερυθρόλευκοι» επιβίωσαν στο... θρίλερ και κατέκτησαν το Super Cup

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός Delta στη βάση RAF Fairford: Έρευνα για ιρανικό «δάκτυλο» και φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Η viral γιαγιά του Ημιμαραθωνίου Κρήτης ετοιμάζει καλάθια, φωτογραφίες και… 5 χιλιόμετρα

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους - Εισέπνευσαν καπνό 14 επιβάτες

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

22:09LIFESTYLE

«Τα χρήματα δεν αγοράζουν φινέτσα»: Σάλος για το φόρεμα της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στον Λευκό Οίκο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Όχι» σε προτάσεις για ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Νταϊάνα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας - Αυξημένη η κίνηση στους γύρω δρόμους

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Χάακον: Πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ σαν «κοινός θνητός»

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - 180 χιλιοστά βροχής στον Κάβο Μαλιά - Νέα επιδείνωση

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραγικός επίλογος για την 64χρονη τουρίστρια που αγνοείτο - Βρέθηκε νεκρή

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Προσπαθούσε να πείσει τις συγχωριανές της στον Δομοκό να κάνουν... πλασμαφαίρεση!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Live η αναμέτρηση της Εθνικής μας για το Nations League

20:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Πόσα περισσότερα θα δουν οι μισθωτοί στον λογαριασμό τους και πότε

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ