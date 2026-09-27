Συναγερμός στη βάση RAF Fairford: Έρευνα για ιρανικό «δάκτυλο» και φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα

Snapshot Πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στη βάση RAF Fairford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και αδικήματα σχετιζόμενα με εκρηκτικά.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική διερευνά πιθανή σύνδεση του περιστατικού με το Ιράν, λόγω της χρήσης της βάσης από τις αμερικανικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκκενώθηκαν 85 κατοικίες γύρω από τη βάση και αναπτύχθηκε ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων για την εξέταση τριών ύποπτων οχημάτων από μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Η RAF Fairford τέθηκε σε υψηλό επίπεδο συναγερμού, ενώ η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την κύρια έρευνα και οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε μετά από καταγγελία κατοίκου και όχι από πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, με αυξημένη ασφάλεια και οδοφράγματα γύρω από τη βάση. Snapshot powered by AI

Πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, κρατούνται ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Στην περιοχή γύρω από τη RAF Fairford, στο Γκλόστερσαϊρ, κηρύχθηκε κατάσταση σοβαρού περιστατικού, ενώ 85 κατοικίες εκκενώθηκαν μετά τη σύλληψη αρκετών ανδρών από ένοπλους αστυνομικούς, αρχικά για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τους Times, οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής και οι βρετανικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα εξετάζουν εάν το φερόμενο σχέδιο συνδέεται με το Ιράν.

Οι αρχές φέρονται να κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο μία από τις γραμμές έρευνας είναι το κατά πόσον το περιστατικό συνδέεται με την Τεχεράνη, καθώς η βάση φιλοξενεί δυνάμεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ύποπτοι «σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές», χαιρετίζοντας τη συνεργασία με τις βρετανικές αρχές.

«Τους είχαμε υπό έρευνα. Σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε εξαιρετικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, πάντως, δεν είχε γίνει επίσημη κήρυξη του περιστατικού ως τρομοκρατικού, όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του ο Independent.

Την άνοιξη, τέσσερα βομβαρδιστικά της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας είχαν προσγειωθεί στη RAF Fairford, αφού ο τότε πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ είχε εγκρίνει «αμυντική» αμερικανική δράση από βρετανικές βάσεις εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων.

Τον Ιούλιο, η βρετανική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι είναι «έτοιμη 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, να υπερασπιστεί τη χώρα», έπειτα από δηλώσεις του Ιράν ότι βρετανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».

Τρία ύποπτα βαν στο μικροσκόπιο

Εναέρια πλάνα από το χωριό Γουέλφορντ, κοντά στη βάση, έδειξαν μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού να χρησιμοποιεί ειδικό ρομποτικό εξοπλισμό για την εξέταση τριών λευκών βαν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε:

«Περίπου στις 00:45 σήμερα, η αστυνομία έλαβε κλήση σχετικά με τρία ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση».

«Ένοπλοι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και πέντε άνδρες συνελήφθησαν στην περιοχή του Γουέλφορντ με την υποψία διάπραξης αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Στη συνέχεια συνελήφθησαν επιπλέον με την υποψία προετοιμασίας τρομοκρατικής πράξης, βάσει του άρθρου 5 του νόμου περί τρομοκρατίας».

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν οποιουσδήποτε μηχανισμούς ή υλικά κατασχέθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λεπτομέρειες του πιθανού σχεδίου και τα κίνητρα πίσω από αυτό.

Το βράδυ της Κυριακής παρέμενε σε ισχύ ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού συνέχιζε τις έρευνες.

Οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μεταφέρθηκαν σε κοντινό αθλητικό κέντρο και, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν επρόκειτο να επιστρέψουν στα σπίτια τους το ίδιο βράδυ.

«Το περιστατικό έχει περιοριστεί»

Η προσωρινή αρχηγός της αστυνομίας του Γκλόστερσαϊρ, Μάγκι Μπλάιθ, δήλωσε ότι πιστεύει πως το περιστατικό έχει περιοριστεί μετά τις «άμεσες» συλλήψεις.

«Οι συλλήψεις αυτές αναμφίβολα έχουν προκαλέσει σοκ και ανησυχία και θέλουμε όσοι ζουν κοντά στη RAF Fairford και σε ολόκληρο το Γκλόστερσαϊρ να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες συνεργάζονται στενά για την υποστήριξή τους», είπε.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μια κατάσταση που εξελίσσεται γρήγορα» και ότι όλες οι υπηρεσίες της περιοχής βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει την κύρια έρευνα.

Η RAF Fairford τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, Delta, ενώ η αμερικανική βάση RAF Lakenheath στο Σάφολκ τέθηκε σε επίπεδο Charlie, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η αστυνομική επιχείρηση, πάντως, δεν ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι οι ερευνητές δεν γνώριζαν εκ των προτέρων για πιθανό σχέδιο επίθεσης.

Κάτοικος του Γουέλφορντ ανέφερε ότι κάποιος στην περιοχή εντόπισε τρία «ύποπτα βαν» τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και ειδοποίησε τις αρχές.

Αυξημένη ασφάλεια γύρω από τη βάση

Στην περιοχή αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων ειδικής ιατρικής ομάδας για επικίνδυνες ζώνες, της Πυροσβεστικής και της τοπικής αστυνομίας.

Η RAF Fairford έχει αυξήσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας, με οδοφράγματα, ένοπλους αστυνομικούς και οχήματα έκτακτης ανάγκης να έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της εγκατάστασης.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε ότι το προσωπικό που σταθμεύει στη RAF Fairford «παραμένει σε επαγρύπνηση».

«Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας δεν θα σχολιάσουμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των δυνάμεων», ανέφερε.

Κάτοικος που ζει στην περίμετρο της βάσης υποστήριξε ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε παρατηρήσει εμφανή ενίσχυση των στρατιωτικών μέτρων ασφαλείας, με βαρέα οχήματα και μεγάλους τσιμεντένιους φραγμούς να έχουν τοποθετηθεί πίσω από ορισμένες εισόδους.

Οι συλλήψεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στη Βρετανία για απειλές από εχθρικά κράτη, με τη Ρωσία και το Ιράν να συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς ενδιάμεσους ή συνεργάτες για επιχειρήσεις σε βρετανικό έδαφος.

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