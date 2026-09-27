Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Όχι» σε προτάσεις για ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Νταϊάνα

Νέα ψυχρολουσία στις σχέσεις με τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Χάρι

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Όχι» σε προτάσεις για ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Νταϊάνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απέρριψε προτάσεις για τη συμμετοχή του σε ντοκιμαντέρ ή αφιερώματα για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα.
  • Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αποφευχθεί πιθανή νέα κόντρα με τον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι εξετάζει την παραγωγή ντοκιμαντέρ, με το Netflix να είναι πιθανός συνεργάτης για την υλοποίηση.
  • Ο Ουίλιαμ προτιμά να παραμείνει εκτός των σχετικών πρότζεκτ παρά τη συναισθηματική φόρτιση για τη μητέρα τους.
  • Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα το 1997, όταν ο Ουίλιαμ ήταν 15 ετών.
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Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβε μια σημαντική απόφαση προκειμένου να αποφύγει μια ενδεχόμενη νέα κόντρα με τον αποξενωμένο αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για τη μητέρα τους, πριγκίπισσα Νταϊάνα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Sunday Times, ο «συναισθηματικά φορτισμένος» πρίγκιπας Ουίλιαμ απέρριψε σχετικές προτάσεις για τη δημιουργία ή τη συμμετοχή του σε ταινίες και αφιερώματα για τη μνήμη της Νταϊάνα. Καθώς ο Χάρι εξετάζει πιθανά πρότζεκτ για να τιμήσει την επέτειο «με τον πιο ουσιαστικό τρόπο» –με το Netflix να βρίσκεται στο προσκήνιο για την υλοποίησή του–, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επέλεξε να μείνει εκτός.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν 15 ετών όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

*Με πληροφορίες από thenews

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