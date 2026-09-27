Τραμπ: Αναμένει ότι θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα

Το Ιραν επέμεινε νωρίτερα ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε μια διευθέτηση της κρίσης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τραμπ: Αναμένει ότι θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένει ότι θα ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να επιλύσει την κρίση και θέτει σαφείς όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Η ιρανική ειρηνευτική πρόταση απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ ως κυνική και απαράδεκτη, κυρίως λόγω του αιτήματος άρσης κυρώσεων και πρόσβασης σε κεφάλαια.
  • Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το Ιράν πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις του στη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών για να επιτευχθεί συμφωνία.
  • Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και το δικαίωμα πώλησης υδρογονανθράκων, ενώ διατηρεί αμφιβολίες για την επίτευξη συμφωνίας, παρά τη διπλωματική προσπάθεια.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι αναμένει πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα έχουν νέες συνομιλίες με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.

Το Ιραν επέμεινε νωρίτερα ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε μια διευθέτηση της κρίσης, αφού ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων.

«Οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξει το Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς. Μόνο μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγμάτευσης θα μας βγάλει από το αδιέξοδο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Το Ιράν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μεταβίβασε μέσω των Καταριανών διαπραγματευτών μια ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ την απέρριψε το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί ζητούν τώρα μια συμφωνία επειδή «ηττώνται».

«Κυνική» η ιρανική πρόταση

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC χαρακτήρισε «κυνική» την πρόταση της Τεχεράνης. Η ιρανική ηγεσία γνώριζε ότι το περιεχόμενο της πρότασης ήταν «απαράδεκτο» για την Ουάσιγκτον, δήλωσε, αναφερόμενος «στην άρση του αποκλεισμού και των διεθνών κυρώσεων και την πρόσβαση σε δισεκατομμύρια (δολάρια) πόρων».

Σύμφωνα με τον Γουόλτς, η απόρριψη της πρότασης από τον Τραμπ ήταν μια «λογική» εξέλιξη, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προσπαθήσει να διαπραγματευτεί εδώ και πολλούς μήνες με το Ιράν. Για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, οι Ιρανοί ηγέτες «μπορούν να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συνθήκη μη διάδοσης» των πυρηνικών, εξήγησε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός» σε μια συμφωνία, ιδίως σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Ο Αραγτσί, που μίλησε και αυτός στο NBC, απέρριψε τις «παλιές, αβάσιμες κατηγορίες» του Γουόλτς.

«Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα Στενά, εάν γίνουν κάποια πράγματα από τις ΗΠΑ και αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούρια, δεν προέρχονται από το πουθενά», είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. Η Τεχεράνη θέλει το τέλος του πολέμου αλλά παράλληλα θέλει και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τη δυνατότητα να πουλάει τους υδρογονάνθρακές της σε άλλες χώρες.

«Θέλουμε ορισμένα πράγματα για τα οποία οι ΗΠΑ έχουν ήδη δεσμευτεί, σε προηγούμενες συμφωνίες» μεταξύ των δύο χωρών, επέμεινε. Ωστόσο, εμφανίστηκε απαισιόδοξος σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας. «Αν ρωτάτε εμάς, δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουμε πίσω στη διπλωματία. Αλλά προσπαθώ ακόμη με διπλωματικά μέσα επειδή νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να χάσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία για ειρήνη. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον μας», είπε.

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