Τραγωδία στη Θάσο: Πνίγηκε 51χρονος - Είχε πάει μονοήμερη εκδρομή

Snapshot Ένας 51χρονος Τούρκος υπήκοος πνίγηκε στην παραλία της Σαλιάρας στη Θάσο κατά τη διάρκεια μονοήμερης εκδρομής.

Ο άνδρας κινδύνευσε λόγω των ισχυρών κυμάτων και προσπάθησε να τον σώσει ο φίλος του, ο οποίος επίσης βρέθηκε σε κίνδυνο.

Λουόμενοι σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα και έσωσαν τον φίλο του 51χρονου από πνιγμό.

Το ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατο του 51χρονου όταν έφτασε στην παραλία.

Ο άτυχος άνδρας ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Snapshot powered by AI

Μία τραγωδία σημειώθηκε στη Θάσο, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όταν ένας 51χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην παραλία της Σαλιάρας.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, ήταν Τούρκος υπήκοος που ζούσε μόνιμα στη Γερμανία, βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στην Καβάλα για δουλειά και όπως έλεγε ήταν ευκαιρία να πάει στη Θάσο κάτι που επιθυμούσε εδώ και 30 χρόνια. Ωστόσο η μονοήμερη εκδρομή παρέα με έναν φίλο του, κατέληξε σε τραγωδία.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στην παραλία της Σαλιάρας, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, επικρατούσε έντονος κυματισμός. Ο 51χρονος μπήκε στη θάλασσα και πολύ γρήγορα άρχισε να κινδυνεύει. Ο φίλος του, στην προσπάθειά του να τον βοηθήσει, βούτηξε στο νερό, αλλά τα ισχυρά κύματα παραλίγο να στοιχίσουν τη ζωή και στον ίδιο.

Σωτήρια αποδείχθηκε η παρέμβαση των υπόλοιπων λουόμενων που βρίσκονταν στο σημείο. Αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα και κατάφεραν να τραβήξουν έξω τον φίλο του 51χρονου, γλιτώνοντάς τον από τον πνιγμό.

Δυστυχώς, για τον 51χρονο άνδρα η κατάληξη ήταν μοιραία. Στην παραλία έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου απλώς διαπίστωσε τον θάνατό του.

Ο άτυχος άνδρας, του οποίου το ταξίδι αναψυχής κόπηκε τόσο άδοξα, ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Διαβάστε επίσης