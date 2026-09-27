Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής - Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη

Snapshot Ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στην Καβάλα, χτυπώντας το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια αγώνα.

Το ατύχημα συνέβη στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ Αίαντα Παναγίας και Β' ομάδας Βύρωνα Καβάλας, με τον νεαρό να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει με δύναμη.

Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο αγώνας διακόπηκε οριστικά.

Οι δύο ομάδες εξέφρασαν άμεσα τη συμπαράστασή τους και ευχές για ταχεία ανάρρωση του 16χρονου, βάζοντας το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Καβάλα το απόγευμα της Κυριακής, καθώς ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αίαντα Παναγίας και τη Β' ομάδα του Βύρωνα Καβάλας.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, στο γήπεδο της Παναγίας, όταν κατά τη διάρκεια εναέριας διεκδίκησης της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλαγίου, ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Βύρωνα έχασε την ισορροπία του και κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς το τοιχίο της κερκίδας. Αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει με μεγάλη δύναμη με το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Ο 16χρονος παρέμεινε στο έδαφος και αμέσως έσπευσε κοντά του ο γιατρός του αγώνα για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο και σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός αθλητής διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και από εκεί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Καβάλας, σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση και σοκ σε ποδοσφαιριστές, διαιτητές και φιλάθλους, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί οριστικά.

Μηνύματα συμπαράστασης από τις ομάδες

Άμεση ήταν η αντίδραση των δύο συλλόγων, οι οποίοι εξέδωσαν ανακοινώσεις στήριξης, βάζοντας το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα.

Ο γηπεδούχος Αίαντας Παναγίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο πρώτος αγώνας της φετινής αγωνιστικής περιόδου, δυστυχώς, στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας. Ο Αίαντας Παναγίας εκφράζει τις θερμότερες ευχές του στον νεαρό ποδοσφαιριστή και στην οικογένειά του, ευχόμενος ολόψυχα δύναμη, κουράγιο και ταχεία ανάρρωση. Σε τέτοιες στιγμές, το ποδόσφαιρο και ο αγωνιστικός ανταγωνισμός περνούν σε δεύτερη μοίρα. Πάνω απ’ όλα είναι ο άνθρωπος, η υγεία του και η δύναμη να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Θέλουμε να γνωρίζει τόσο ο ίδιος όσο και οι δικοί του άνθρωποι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ο Αίαντας Παναγίας, μαζί με την τοπική κοινωνία της Παναγίας και την Εκκλησία μας, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της οικογένειας και της ομάδας του Βύρωνα Καβάλας, με κάθε τρόπο που θα χρειαστεί. Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων μας είναι μαζί του. Περαστικά και καλή δύναμη!».

Από την πλευρά του, ο Βύρωνας Καβάλας τόνισε σε δική του ανακοίνωση: «Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είμαστε όλοι ενωμένοι και στεκόμαστε δίπλα του και στην οικογένειά του. Παλικάρι μας, στέλνουμε όλη μας τη δύναμη. Να βγεις νικητής από αυτή τη μάχη. Όλη η οικογένεια της ομάδας στο πλευρό σου».

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