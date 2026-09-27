Ηράκλειο: Ισχυρή μπόρα με προβλήματα στην κυκλοφορία

Snapshot Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει το Ηράκλειο από το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Προβλήματα παρατηρούνται κυρίως σε κεντρικούς δρόμους και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Οι οδηγοί καλούνται να προσαρμόζουν την ταχύτητα, να κρατούν μεγαλύτερες αποστάσεις και να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται, απαιτώντας αυξημένη προσοχή στην οδήγηση. Snapshot powered by AI

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το απόγευμα της Κυριακής το Ηράκλειο, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία και επιβαρύνοντας την κατάσταση σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Η ένταση της βροχής είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες νερού στο οδόστρωμα, με τους οδηγούς να κινούνται σε αρκετά σημεία με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, σύμφωνα με τον ιστότοπο neakriti.

Προβλήματα καταγράφονται κυρίως σε κεντρικούς δρόμους και μεγάλες οδικές αρτηρίες, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Σε τμήματα του ΒΟΑΚ, η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία και τα οχήματα κινούνται κατά διαστήματα σχεδόν σημειωτόν, καθώς η έντονη βροχή περιορίζει την ορατότητα και δυσχεραίνει την οδήγηση.

Οι οδηγοί καλούνται να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις συνθήκες, να διατηρούν μεγαλύτερες αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς.

Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη, με την κυκλοφορία να απαιτεί αυξημένη προσοχή όσο συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα.