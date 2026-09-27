Κατερίνη: 16χρονη βούτηξε στο κενό - Ερευνάται εάν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

Snapshot Μια 16χρονη ματρια στην Κατερίνη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση στο κενό.

περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί, όταν η κοπέλα επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο με φίλους.

Η μητέρα της ανησύχησε για την κατάσταση της κόρης της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης.

Η πτώση προκάλεσε σοβαρά τραύματα στη σπονδυλική στήλη της κοπέλας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στην Κατερίνη για τη διαλεύκανση μιας σοβαρής υπόθεσης με πρωταγωνίστρια μια 16χρονη μαθήτρια Λυκείου, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πτώση της στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της ύστερα από νυχτερινή έξοδο με φίλους. Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν και η εικόνα της ανησύχησαν έντονα τη μητέρα της, η οποία έσπευσε να ειδοποιήσει τις τοπικές Αρχές.

Ωστόσο, λίγο προτού η κοπέλα προλάβει να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς, βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από την πτώση υπέστη σοβαρότατα τραύματα, με κυριότερο αυτών στη σπονδυλική στήλη, και διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής εξετάζουν με σχολαστικότητα όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να φωτίσουν τις τελευταίες ώρες της ανήλικης πριν από την πτώση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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