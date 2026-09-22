Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός «γουρούνας» μετά από πτώση σε γκρεμό

Snapshot Ένας άνδρας σκοτώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον δρόμο προς τα Σελλιά, μετά από πτώση της «γουρούνας» σε γκρεμό.

Το τροχαίο συνέβη στην επαρχιακή οδό Πλακιά προς Σελλιά, όταν η τετράτροχη μηχανή εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε χαράδρα.

Κατά την πτώση, το όχημα ανατράπηκε και καταπλάκωσε τον οδηγό, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα νότια του νομού Ρεθύμνου, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν το όχημά του κατέληξε σε χαράδρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην επαρχιακή οδό από τον Πλακιά προς τα Σελλιά. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η τετράτροχη μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη ξαφνικά από την πορεία της και έπεσε στο κενό. Κατά την πτώση στο βάθος του γκρεμού, το βαρύ όχημα φέρεται να ανατράπηκε και να καταπλάκωσε τον αναβάτη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κάτοικος της περιοχής.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο και ανέσυραν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, παραδίδοντάς τον στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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