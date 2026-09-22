Τραγικό φινάλε: Βρέθηκε στις ακτές της Τουρκίας η σορός άνδρα που είχε πέσει από ιστιοφόρο στη Σάμο
Το περιστατικό είχε συμβεί προ δύο ημερών
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Τραγικό τέλος είχε η έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα που είχε πέσει από ιστιοφόρο στην περιοχή της Σάμου.
Όπως αναφέρει νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό: Αναφορικά με τις έρευνες προς εντοπισμό 50χρονου αλλοδαπού μετά από πτώση του στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά - βορειανατολικά της Σάμου τις βραδινές ώρες την 20.09.2026, εντοπίστηκε η σορός του στις ακτές της Τουρκίας.
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