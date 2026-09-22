Τα δάκρυα του Γιώργου Σαμπάνη, τα είπαν όλα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λένε ότι τα μάτια λένε πάντα την αλήθεια.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, μίλησαν πολλοί. Το πρωί της Τρίτης (22/9) ήταν η σειρά του Γιώργου Σαμπάνη. Ενός ανθρώπου που συμπορεύτηκε με τον «Μαζώ» για περισσότερα από 15 χρόνια. Και για περισσότερα από 20 τραγούδια, εκ των οποίων τα 18 έγιναν αυτό που λέμε επιτυχία.

Αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα.

Ο Σαμπάνης ήταν η μουσική του Μαζωνάκη. Και ο τρόπος του Μαζωνάκη να ερμηνεύει ήταν ο ιδανικός για τον Σαμπάνη.

Προφανώς ο Σαμπάνης είχε να πει πολλά για τον συνοδοιπόρο, τον φίλο του. Και τίποτα να μην έλεγε, αρκούσαν τα μάτια του την ώρα που μιλούσε για τον «Μαζώ». Αυτά τα δακρυσμένα μάτια, το κλάμα του, για τον άνθρωπο, τον συνεργάτη, τον τραγουδιστή, τον φίλο που έφυγε τόσο μα τόσο άδικα…

Ο Σαμπάνης έκλαψε για την απώλεια και συνάμα προσπάθησε να περιγράψει το κενό που μένει. Και το έκανε με σπουδαίο- στα αλήθεια- τρόπο.

Για το ρεπερτόριο που θα εκτιμήσουμε τώρα, για την λαϊκότητα του τραγουδιστή Μαζωνάκη, για την ερμηνευτική του δεινότητα, για τον άνθρωπο που δούλευε πολύ με τον εαυτό του…

Για το παιδί που πήρε τόση αγάπη και έδωσε ακόμη μεγαλύτερη…

Ο Γιώργος Σαμπάνης, αυτό το βροχερό πρωϊνό, έκανε πολύ κόσμο κομμάτια με την αλήθεια του για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και τα δάκρυα του τα είπαν όλα. Για το πώς τιμάς τον καλλιτέχνη, τον φίλο, τον άνθρωπο…

Όχι με λόγια. Με πράξεις. Και κυρίως με αλήθεια. Αυτή που ειδικά στην εποχή μας, αναζητείται…