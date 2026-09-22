Χειροπέδες σε επτά νεαρούς για διακίνηση ναρκωτικών στην Κηφισιά: Τα έκρυβαν σε σχολικές τσάντες

Snapshot Συνελήφθησαν επτά νεαροί, εκ των οποίων οι έξι ανήλικοι, για διακίνηση ναρκωτικών στο Άλσος Κεφαλαρίου στην Κηφισιά.

Κατασχέθηκαν 439 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 461 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, επτά κινητά τηλέφωνα και συσκευή γεωεντοπισμού.

Η ομάδα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, οργανώνοντας συστηματικά τη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.

Στη συσκευή ενός 17χρονου βρέθηκε φωτογραφία με πυροβόλο όπλο, που διευρύνει την έρευνα.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη επτά νεαρών, εκ των οποίων οι έξι είναι ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Άλσος Κεφαλαρίου, τερματίζοντας τη δράση κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στην Κηφισιά.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την παρέα των νεαρών να κινείται στο Άλσος Κεφαλαρίου και τους κάλεσαν για έλεγχο. Οι ύποπτοι αιφνιδιάστηκαν. Επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή αφήνοντας πίσω τους δύο σχολικές τσάντες, αλλά οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και τους ακινητοποίησαν.

Όταν άνοιξαν τις τσάντες, βρέθηκαν μπροστά σε δεκάδες έτοιμες δόσεις. Στο εσωτερικό τους υπήρχαν 439 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 461 γραμμαρίων, διαμοιρασμένες για άμεση διάθεση στην πιάτσα. Στον χώρο κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, επτά κινητά τηλέφωνα και μία συσκευή γεωεντοπισμού, την οποία οι δράστες φέρονται να αξιοποιούσαν στις μετακινήσεις τους.

Φωτογραφία όπλου σε κινητό

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς. Σύμφωνα με την προανάκριση, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, οργανώνοντας συστηματικά τη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή. Το ηλικιακό εύρος των συλληφθέντων προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ο μικρότερος είναι μόλις 14 ετών και ο μεγαλύτερος 19.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από τον έλεγχο των κατασχεθέντων τηλεφώνων διεύρυναν την έρευνα, αφού στη συσκευή ενός 17χρονου εντοπίστηκε αποθηκευμένη φωτογραφία με πυροβόλο όπλο.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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