Χανιά: Φυλούσαν κρυμμένα τα ναρκωτικά σε φοίνικα σχολείου – Χειροπέδες σε 20χρονο και 23χρονο

Μαζί με τα ναρκωτικά εντοπίστηκε και μία ζυγαριά ακριβείας

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χανιά: Φυλούσαν κρυμμένα τα ναρκωτικά σε φοίνικα σχολείου – Χειροπέδες σε 20χρονο και 23χρονο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 23 ετών, συνελήφθησαν στα Χανιά για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εντός σχολικού συγκροτήματος.
  • Ο 23χρονος Αιγύπτιος έκρυβε ποσότητα κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας στη βάση φοίνικα στον αύλειο χώρο σχολείου.
  • Η αστυνομία παρακολουθούσε διακριτικά τον χώρο και συνέλαβε τους δύο άνδρες μετά από επαφή τους στον χώρο.
  • Στη κατοχή τους βρέθηκαν αυτοσχέδιες συσκευασίες με κάνναβη, τσιγαριλίκι, τρίφτες και χρηματικό ποσό 150 ευρώ.
  • Ο 23χρονος είχε προηγούμενη καταδίκη για παράνομη μεταφορά πολιτών και είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους διαμονής.
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Καβάτζα ναρκωτικών στον φοίνικα που βρίσκεται στον αύλειο χώρο σχολικού συγκροτήματος στα Χανιά, φαίνεται ότι είχε βρει ένας 23χρονος Αιγύπτιος.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο 23χρονος φέρεται να φυλούσε στη βάση φοίνικα που βρισκόταν εντός του σχολικού συγκροτήματος ποσότητα κάνναβης καθώς επίσης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Η κρυψώνα και η δράση του 23χρονου αποκαλύφθηκαν πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 17 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν εντός του προαύλιου χώρου σχολείου επί της οδού Κοραή στα Χανιά τρία άτομα.

Οι νεαροί μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς τράπηκαν σε φυγή σε διπλανό σχολικό συγκρότημα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν μετά από αναζήτηση δύο από τα τρία άτομα και διενήργησαν έλεγχο χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι πάνω τους. Στη συνέχεια ερεύνησαν τον προαύλιο χώρο και βρήκαν κρυμμένη σε διαφορετικά σημεία στη βάση ενός φοίνικα και δίπλα σε αυτόν, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και μια ζυγαριά ακριβείας.

Οι αστυνομικοί έθεσαν τον χώρο υπό διακριτική παρακολούθηση και λίγη ώρα αργότερα διαπίστωσαν ότι ο 23χρονος Αιγύπτιος επέστρεψε, έκανε κάποιες ενέργειες στον φοίνικα και ήρθε στη συνέχεια σε επαφή με άτομα που βρέθηκαν στον χώρο.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και ακινητοποίησαν τον 23χρονο καθώς επίσης και έναν 20χρονο με καταγωγή από τα Χανιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν πάνω τους καθώς και στις καβάτζες, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένης εντός 4 αυτοσχέδιων νάιλον συσκευασιών, ένα τσιγαριλίκι, τρίφτες και 150 ευρώ με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αιγύπτιος το 2023 είχε συλληφθεί από στελέχη του λιμενικού σώματος και καταδικαστεί με ποινή φυλάκισης για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα. Στα τέλη ωστόσο του 2025 αποφυλακίστηκε με όρο να διαμένει σε συγκεκριμένο μέρος στην Αθήνα και να εμφανίζεται κάθε μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Ο Αιγύπτιος όπως φαίνεται παραβίασε τον περιορισμό διαμονής, ερχόμενος στα Χανιά και βάρυνε επιπλέον τη θέση ασχολούμενος με ναρκωτικά.

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