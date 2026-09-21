Θάνατος Μαζωνάκη: «Μια φορά τον συνάντησα - Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε» λέει ο υπνοθεραπευτής

Εκνευρισμένος ο υπνοθεραπευτής μετά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή

Μίλτος Τσεκούρας

Θάνατος Μαζωνάκη: «Μια φορά τον συνάντησα - Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε» λέει ο υπνοθεραπευτής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός εμφανίστηκε εκνευρισμένος μετά την εξέτασή του από τον ανακριτή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο Κομιανός δήλωσε ότι συνάντησε τον Μαζωνάκη μόλις μία φορά και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τους δημοσιογράφους.
  • Ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει πως είχε ξεκινήσει να παίρνει το ιστορικό του Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του και είχε συμφωνήσει να συνεχίσουν σε δεύτερο ραντεβού.
  • Ο Κομιανός τονίζει πως πριν από οποιαδήποτε συνεδρία ύπνωσης, ο οργανισμός πρέπει να είναι καθαρός από τοξίνες.
  • Έχει αναπτύξει τη δική του μέθοδο υπνοθεραπείας, την «Υπνοσκόπηση», και έχει εκπαιδευτεί σε ψυχολογία, κοινωνιολογία και ύπνωση.
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Εμφανώς εκνευρισμένος εμφανίστηκε μετά την έξοδό του από το γραφείο του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έχει μπει στο «κάδρο» της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα αφού υποστήριξε ότι μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συνέχεια επιτέθηκε στους δημοσιογράφους λέγοντας: «Σταματήσετε τον διασυρμό μου» και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα».

Αρχικά ανέφερε ότι «ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα».

Ο μάρτυρας προσήλθε στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Γιάννη Γλύκα ο οποίος τόνισε ότι ο εντολέας του «βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας. Ήρθε αυτοβούλως και συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας».

Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα που οι μαρτυρίες τους έχουν σημασία στην ποινική έρευνα, μετά την προφυλάκιση του ζεύγους των κατηγορούμενων, η κύρια ανάκριση για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ο δικαστικός λειτουργός αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και εκείνα που αφορούν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, θα ζητήσει να λάβει καταθέσεις από όσους κρίνει ότι θα φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης. Έτσι ενώπιον του αναμένεται να δώσουν καταθέσεις τόσο εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στην οδό Καρνεάδου.

Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής

Ο Νάσος Κομιανός συστήνεται υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής και όπως έχει αποκαλύψει, είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του. Όπως είπε, είχε αρχίσει να παίρνει το ιστορικό του και οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να συνεχίσουν σε δεύτερο ραντεβού. Υπήρχε όμως και μια βασική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συνεδρία. Ο Νάσος Κομνιανός έχει υποστηρίξει δημόσια ότι για να προχωρήσει κάποιος σε ύπνωση, ο οργανισμός του πρέπει πρώτα να είναι καθαρός από τοξίνες.

Ο Νάσος Κομιανός έφυγε σε νεαρή ηλικία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε σπουδές Ψυχολογίας και στη συνέχεια στράφηκε στην Κοινωνιολογία, από όπου και αποφοίτησε.

Χρόνια αργότερα εκπαιδεύτηκε στην ύπνωση και έκτοτε δραστηριοποιείται ως υπνοθεραπευτής. Έχει αναπτύξει τη δική του μέθοδο, την οποία ονομάζει «Υπνοσκόπηση», ενώ έχει μιλήσει δημόσια για αναδρομές στην παιδική ηλικία αλλά και σε λεγόμενες «προηγούμενες ζωές».

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