Υπνοθεραπευτής: «Σε μένα έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία του Μαζωνάκη - Θεωρώ ότι ήταν ζωντανός»

Snapshot Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και δηλώνει ότι θα καταθέσει την εκδοχή του στην Ανακρίτρια.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα του έστειλε φωτογραφία του Μαζωνάκη, την οποία ο υπνοθεραπευτής θεωρεί ότι δείχνει τον τραγουδιστή ζωντανό.

Ο κ. Κομιανός είχε προγραμματίσει ραντεβού με τον Μαζωνάκη μετά την επίσκεψη του τραγουδιστή στη γιατρό Γάκα.

Ο υπνοθεραπευτής συνεργαζόταν για χρόνια με τη γιατρό Γάκα και έχει ήδη καταθέσει στην Εισαγγελία Ευελπίδων.

Απορρίπτει τα σενάρια που κυκλοφορούν για την υπόθεση και δηλώνει ότι η αλήθεια βρίσκεται στη δικογραφία. Snapshot powered by AI

Ο υπνοθεραπευτής, το όνομα του οποίου ενεπλάκη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στους δημοσιογράφους και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην κατάληξη του τραγουδιστή.

«Είμαι ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Με διασύρετε με άκομψο τρόπο. Δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση, όταν το κάνω αν θέλετε τη Δευτέρα τα ξαναλέμε» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να πω κι εγώ τη δική μου εκδοχή. Πήγα σήμερα στην Εισαγγελία στην Ευελπίδων και τη Δευτέρα θα πάω στην Ανακρίτρια».

Μιλώντας νωρίτερα στο Mega, ο κ. Κομιανός μίλησε για την περιβόητη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία φέρεται να του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα. Παράλληλα, ο κ. Κομιανός είπε ότι συνεργαζόταν για χρόνια με τη γιατρό, ενώ αποκάλυψε ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα σε ουδέτερο χώρο, όπου του πήρε ιστορικό. Μάλιστα, όπως αναφέρει, είχαν προγραμματίσει νέο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης, μετά το ραντεβού του τραγουδιστή με τη Γάκα στην Καρνεάδου.

«Είναι ζωντανός στη φωτογραφία που μου έστειλε»

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω.

»Μα είπα, αυτό είναι όλο το κουμπί είναι αυτό (γιατί μου έστειλε την φωτογραφία). Λοιπόν, όλοι ρωτάνε στην Ελλάδα γι’ αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί. Είχα ραντεβού μαζί του. Τι γίνεται θα έρθει; ”Όλα καλά” και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια! Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε» κατέληξε.

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