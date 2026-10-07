ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μπορεί να μιλήσει μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί.
  • Η υγεία της παραμένει σοβαρή, με σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια και ανάγκη για μακρά αποκατάσταση.
  • Η εκτέλεση απέτυχε λόγω προβλημάτων με τις ενδοφλέβιες γραμμές και μη επαρκούς αποτελέσματος της πεντοβαρβιτάλης.
  • Οι αρχές του Τενεσί έχουν αναστείλει τις υπόλοιπες εκτελέσεις του 2026 μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό.
  • Οι δικηγόροι της ζητούν από τον κυβερνήτη να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αποφυλάκιση.
Snapshot powered by AI

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της, η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι πλέον σε θέση να μιλήσει, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Η 50χρονη νοσηλεύεται από τις 30 Σεπτεμβρίου, όταν οι αρχές του Τενεσί επιχείρησαν να εκτελέσουν τη θανατική ποινή με θανατηφόρα ένεση στη φυλακή Riverbend. Η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως είχε προβλεφθεί και, παρά τη χορήγηση των φαρμάκων, η Πάικ παρέμεινε ζωντανή.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου παρέμεινε για ημέρες αναίσθητη και με αναπνευστική υποστήριξη. Οι δικηγόροι της ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι έχει πλέον ξυπνήσει και επικοινωνεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πορεία της υγείας της εξακολουθεί να είναι αβέβαιη.

«Παρά τις πιθανότητες, η Κρίστα Πάικ έχει τις αισθήσεις της, μιλά και συνεχίζει να λαμβάνει κρίσιμη ιατρική φροντίδα», ανέφερε η νομική της ομάδα, χαρακτηρίζοντας την ανάρρωσή της «ιατρικά πρωτοφανή».

Τι συνέβη κατά την εκτέλεση

Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί με πεντοβαρβιτάλη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όμως, παρουσιάστηκαν προβλήματα με τις ενδοφλέβιες γραμμές, ενώ μετά τη χορήγηση του φαρμάκου δεν επήλθε ο θάνατός της.

Οι δικηγόροι της έχουν αναφέρει ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια, με πρήξιμο, εγκαύματα και φουσκάλες, και ότι θα χρειαστεί μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ και οδήγησε τις αρχές του Τενεσί να παγώσουν τις υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2026, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το τι πήγε λάθος.

Στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για σχεδόν 30 χρόνια

Η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Η ίδια ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος και έκτοτε πέρασε σχεδόν τρεις δεκαετίες στην πτέρυγα των θανατοποινιτών.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, οι συνήγοροί της ζητούν από τον κυβερνήτη του Τενεσί να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

05:06WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Μακελειό σε χρυσωρυχείο στη Ζαμφαρά – 17 νεκροί, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Βανς προς Ιράν: «Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, γιατί χρειάζεστε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%;»

03:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλός σεισμός 4,1 και 3,9 Ρίχτερ μεταξύ Κάσου και Λσιθίου

03:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην στέλεχος της CIA ομολόγησε υπεξαίρεση 194 εκατ. δολαρίων – Ράβδοι χρυσού και εκατομμύρια σε μετρητά στο σπίτι του

02:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

02:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Κανείς δεν ξέρει ποιος στο διάολο κυβερνά τη χώρα»

01:34ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε αστυνομικούς με ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Κέρδη και για τον Dow Jones

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει «μαζική επίθεση» στην Ουκρανία

00:03LIFESTYLE

Ο Τομ Κρουζ συνάντησε Ρωσίδα στη Σεούλ και νοστάλγησε τη Σιβηρία και τα Μπολσόι

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Μεσαρά: 51χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι στην αδελφή και τον σύζυγό της

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης από την Κάλυμνο: «Για όλη την τοξικότητα που εισπράττω κάθε μέρα, αποζημιώθηκα από την ευγνωμοσύνη των ασθενών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

23:04ΥΓΕΙΑ

Οι λοιμώξεις πίσω από το 12% των καρκίνων παγκοσμίως – Τι δείχνει νέα έρευνα

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

02:44ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.200.000 ευρώ

18:07LIFESTYLE

Καρβέλας εναντίον Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή» - Γιατί δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά για τις €300.000, τι καταγγέλλει σαν απρέπεια

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

21:28ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

18:30ΕΛΛΑΔΑ

 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

19:33LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Στικούδη - Πέθανε ο πατέρας της

22:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αλήθεια του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι διαθέσιμος για την Εθνική Πορτογαλίας» - Ολόκληρη η δήλωσή του

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ