ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

Snapshot Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μπορεί να μιλήσει μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί.

Η υγεία της παραμένει σοβαρή, με σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια και ανάγκη για μακρά αποκατάσταση.

Η εκτέλεση απέτυχε λόγω προβλημάτων με τις ενδοφλέβιες γραμμές και μη επαρκούς αποτελέσματος της πεντοβαρβιτάλης.

Οι αρχές του Τενεσί έχουν αναστείλει τις υπόλοιπες εκτελέσεις του 2026 μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό.

Οι δικηγόροι της ζητούν από τον κυβερνήτη να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αποφυλάκιση. Snapshot powered by AI

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της, η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι πλέον σε θέση να μιλήσει, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Η 50χρονη νοσηλεύεται από τις 30 Σεπτεμβρίου, όταν οι αρχές του Τενεσί επιχείρησαν να εκτελέσουν τη θανατική ποινή με θανατηφόρα ένεση στη φυλακή Riverbend. Η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως είχε προβλεφθεί και, παρά τη χορήγηση των φαρμάκων, η Πάικ παρέμεινε ζωντανή.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου παρέμεινε για ημέρες αναίσθητη και με αναπνευστική υποστήριξη. Οι δικηγόροι της ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι έχει πλέον ξυπνήσει και επικοινωνεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πορεία της υγείας της εξακολουθεί να είναι αβέβαιη.

«Παρά τις πιθανότητες, η Κρίστα Πάικ έχει τις αισθήσεις της, μιλά και συνεχίζει να λαμβάνει κρίσιμη ιατρική φροντίδα», ανέφερε η νομική της ομάδα, χαρακτηρίζοντας την ανάρρωσή της «ιατρικά πρωτοφανή».

Τι συνέβη κατά την εκτέλεση

Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί με πεντοβαρβιτάλη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όμως, παρουσιάστηκαν προβλήματα με τις ενδοφλέβιες γραμμές, ενώ μετά τη χορήγηση του φαρμάκου δεν επήλθε ο θάνατός της.

Οι δικηγόροι της έχουν αναφέρει ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια, με πρήξιμο, εγκαύματα και φουσκάλες, και ότι θα χρειαστεί μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ και οδήγησε τις αρχές του Τενεσί να παγώσουν τις υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2026, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το τι πήγε λάθος.

Στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για σχεδόν 30 χρόνια

Η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Η ίδια ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος και έκτοτε πέρασε σχεδόν τρεις δεκαετίες στην πτέρυγα των θανατοποινιτών.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, οι συνήγοροί της ζητούν από τον κυβερνήτη του Τενεσί να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.