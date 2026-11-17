Snapshot Η Τατιάνα Μπλάτνικ ολοκλήρωσε πρόσφατα μια γρήγορη μετακόμιση στην Αθήνα, χωρίς να αποκαλύπτει αν πρόκειται για οριστική αλλαγή κατοικίας.

Εκφράζει σκέψεις για ανθεκτικότητα και ψυχική υγεία, τονίζοντας τη σημασία του να προχωρά κανείς μπροστά παρά την αβεβαιότητα.

Φήμες τη συνδέουν με τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, μετά από κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους σε ευρωπαϊκές εκδηλώσεις.

Μετά το διαζύγιό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, διατηρεί δεσμό με την Αθήνα και δραστηριοποιείται στην προώθηση της ψυχικής υγείας μέσω του οργανισμού Breathe Hellas.

Η ζωή της περιλαμβάνει συχνές μετακινήσεις μεταξύ διεθνών πόλεων, με την πρόσφατη μετακόμιση να αποτελεί μέρος αυτής της περιόδου προσαρμογών. Snapshot powered by AI

Η Τατιάνα Μπλάτνικ φαίνεται πως βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών, με την ίδια να αφήνει πίσω της ένα ακόμη κεφάλαιο και να προετοιμάζεται για το επόμενο. Η πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γκρες επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα για λίγο στην Αθήνα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την πρόσφατη μετακόμισή της, αλλά και σκέψεις για τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη ζωή της.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα Instagram Stories της, η Τατιάνα Μπλάτνικ εμφανίστηκε ανάμεσα σε κούτες, φορώντας ένα κόκκινο πουλόβερ και χαμογελώντας, ενώ αποκάλυψε ότι η μετακόμιση ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 48 ώρες. Μάλιστα, ευχαρίστησε τη μητέρα της για τη βοήθειά της, αστειευόμενη πως έχουν πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις μετακομίσεις.

Η ίδια δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό της ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται να εγκαταλείψει οριστικά την Αθήνα ή αν απλώς αλλάζει κατοικία.

«Διαβάζοντας τα λόγια σας, θυμήθηκα ότι το σπίτι δεν αφορά τέσσερις τοίχους, αλλά την αγάπη και τους ανθρώπους που τους γεμίζουν. Σε ευχαριστώ, μαμά, που με βοηθάς πάντα να μετακομίζω - είμαστε επαγγελματίες πλέον. Για μένα, εσύ θα είσαι πάντα το σπίτι μου. Το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή στην Αθήνα και το μήνυμα για τις αλλαγές στη ζωή της

Λίγες ημέρες αργότερα, η Τατιάνα Μπλάτνικ έκανε και νέα ανάρτηση από την Αθήνα, αποκαλύπτοντας ότι η παραμονή της στην ελληνική πρωτεύουσα ήταν σύντομη. Όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε, μετά την ολοκλήρωση της μετακόμισης διέμεινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, έχοντας μαζί της αρκετές βαλίτσες.

Στη λεζάντα της νέας της δημοσίευσης μίλησε για τις πρόσφατες μετακινήσεις της, την ψυχική υγεία, την ανθεκτικότητα και την ανάγκη να προχωρά κανείς μπροστά ακόμη και όταν δεν γνωρίζει τι ακριβώς επιφυλάσσει το μέλλον.

«Την περασμένη εβδομάδα επέστρεψα για λίγο στην Αθήνα. Μια πόλη που πάντα νιώθω σαν το σπίτι μου και μου δίνει πάντα έναν λόγο να συλλογιστώ.

Αφού μετακόμισα αρκετές φορές πρόσφατα, σκέφτομαι πολύ την ανθεκτικότητα, την ψυχική υγεία και τι σημαίνει να συνεχίζεις να προχωράς μπροστά όταν η ζωή είναι αβέβαιη.

Ίσως τα πιο σημαντικά ταξίδια δεν έχουν να κάνουν με το πόσο μακριά πηγαίνουμε, αλλά με το τι ανακαλύπτουμε για τον εαυτό μας στην πορεία», έγραψε.

Τα λόγια της αφήνουν να φανεί πως οι τελευταίοι μήνες έχουν φέρει αρκετές αλλαγές στην καθημερινότητά της, χωρίς ωστόσο η ίδια να αποκαλύπτει πού βρίσκεται πλέον η νέα της βάση ή ποια είναι τα επόμενα σχέδιά της.

https://www.instagram.com/p/DfxyzaFkahf/

Η νέα σελίδα στην προσωπική ζωή της και ο Ελίας Σακάλ

Οι αλλαγές στην καθημερινότητα της Τατιάνας Μπλάτνικ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για την προσωπική της ζωή έχει αναζωπυρωθεί. Μετά τον χωρισμό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, έπειτα από 14 χρόνια γάμου, τον Απρίλιο του 2024, δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου τη συνδέουν με τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ.

Οι φήμες για τη σχέση τους ενισχύθηκαν τον περασμένο Μάιο, όταν οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο φιλανθρωπικό gala του amfAR στις Κάννες. Η Τατιάνα Μπλάτνικ και ο επιχειρηματίας πόζαραν δίπλα δίπλα στους φωτογράφους, ενώ η οικειότητα μεταξύ τους τροφοδότησε τα δημοσιεύματα για ένα νέο ειδύλλιο.

Η πριγκίπισσα Τατιάνα και ο Μεξικανός επιχειρηματίας Ελίας Σακάλ ποζάρουν στο gala του amfAR στις Κάννες, πυροδοτώντας φήμες για νέο ειδύλλιο μετά το διαζύγιό της από τον πρίγκιπα Νικόλαο

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, οι δυο τους είχαν επίσης θεαθεί να κάνουν βόλτα στο Cap d'Antibes, στη Γαλλική Ριβιέρα, ενώ πραγματοποίησαν ακόμη μία κοινή εμφάνιση στο πάρτι γενεθλίων του ιδρυτή της Aquazzura, Εντγκάρντο Οσόριο, στο Κάστρο του Φεριέρ, κοντά στο Παρίσι.

Ο Ελίας Σακάλ δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων και των τουριστικών επενδύσεων, με ισχυρή παρουσία στο Μεξικό. Έχει συνδεθεί επιχειρηματικά με την ανάπτυξη μεγάλων επενδυτικών έργων, ενώ είναι γνωστός και για το ενδιαφέρον του για την τέχνη και τις πολιτιστικές δράσεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η Τατιάνα Μπλάτνικ ούτε ο ίδιος έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση για τη σχέση τους ή για ενδεχόμενα σχέδια γάμου.

Η ζωή μετά το διαζύγιο από τον Νικόλαο Ντε Γκρες

Η Τατιάνα Μπλάτνικ και ο Νικόλαος Ντε Γκρες ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 14 χρόνια γάμου. Μετά το διαζύγιο, εκείνη επέλεξε να διατηρήσει την κατοικία της στην Αθήνα, μια πόλη με την οποία έχει αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό.

Σημαντικό κομμάτι της ζωής της αποτελεί και η δράση της στον τομέα της ψυχικής υγείας. Το 2020 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Breathe Hellas, με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία, την ενημέρωση και την πρόληψη, αλλά και την παροχή δωρεάν εργαλείων αυτοφροντίδας.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η απώλεια του πατέρα της όταν ήταν μόλις επτά ετών αποτελεί ένα από τα βιώματα που έχουν επηρεάσει τη σχέση της με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, η ζωή της έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με συχνές μετακινήσεις ανάμεσα σε διεθνείς προορισμούς, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Γκστάαντ και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η πρόσφατη μετακόμιση φαίνεται να εντάσσεται σε αυτή την περίοδο αναπροσαρμογών, χωρίς να είναι γνωστό αν σηματοδοτεί και μια μόνιμη αλλαγή τόπου κατοικίας.

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