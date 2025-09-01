Τατιάνα Μπλάτνικ: «Δεν έζησα μια τέλεια ζωή, υπήρξαν στιγμές μοναξιάς»

Η Τατιάνα Μπλάτνικ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ελληνική Vogue αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον πρώην σύζυγό της Νικόλαο Ντε Γκρες.

H Τατιάνα Μπλάτνικ ανέφερε: «Είμαι σε μια φάση που νιώθω πιο συνδεδεμένη από ποτέ με το ποια είμαι και με όσα έχω να προσφέρω. Όλα όσα έχω ζήσει, μάθει και σπουδάσει με έχουν οδηγήσει σε αυτή τη στιγμή της ζωής μου και τα χρησιμοποιώ ως θεμέλιο: σταθερό, διαμορφωμένο, δυνατό. Πάνω σε αυτό συνεχίζω να χτίζω, να δημιουργώ και να προσφέρω. Βρίσκομαι σε ένα κεφάλαιο πράξης: υλοποιώ νέες ιδέες, συνεργάζομαι, είμαι παρούσα με όλο μου το είναι. Αυτό που με κινεί σήμερα είναι η υγεία και η ολιστική ευεξία».

https://www.instagram.com/p/DOBCrqbjUHs/

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τατιάνα Μπλάτνικ δήλωσε: «Δεν έζησα μια τέλεια ζωή, όπου όλα μοιάζουν τακτοποιημένα και χωρίς έγνοιες. Υπήρξαν στιγμές μοναξιάς, στιγμές που δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό μου, άνετα με το σώμα μου. Αλλά κάθε εμπειρία, δύσκολη ή όμορφη, με έφερε πιο κοντά σε αυτό που είμαι σήμερα. Και πλέον νιώθω πιο δυνατή, πιο γαλήνια και πιο ευγνώμων από ποτέ. Ξέρεις κάτι; Ένα χαμόγελο μπορεί να κρύβει πολλά, αλλά μπορεί και να είναι ένας τρόπος να τιμάς το παρελθόν ενώ προχωράς με τόλμη προς το μέλλον».

H Tατιάνα Μπλάτνικ τόνισε για ακόμα μια φορά ότι αγαπά την Ελλάδα και τους ανθρώπους που την αγκάλιασαν τόσο ανοιχτά.