Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγουδούσαν στα σλάβικα - «Εγώ σας πληρώνω»

«Τραγουδάμε σε διάφορες γλώσσες: Ελληνικά, Σλάβικα, Βουλγάρικα, Τούρκικα, Σέρβικα και Τσιγγάνικα. Αυτό που σίγουρα δεν παίζουμε είναι τραγούδια μίσους, διχασμού ή «εθνικιστικά» οποιουδήποτε λαού» αναφέρει σε ανάρτησή του το συγκρότημα Banda Entopica 

Τα μέλη του συγκροτήματος «Banda Entopica»

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας των Banda Entopica στις 22 Δεκεμβρίου στη Φλώρινα, όταν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού συγκροτήματος, ο δήμαρχος της πόλης αντέδρασε έντονα την ώρα που ερμήνευαν τραγούδι στη σλαβική γλώσσα.

Σε ανάρτησή τους, τα μέλη της μπάντας κάνουν λόγο για «απαράδεκτες και κατακριτέες» εκφράσεις εκ μέρους του δημάρχου, αναφέροντας ότι ακούστηκαν φράσεις όπως «εγώ σας πληρώνω», «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια» και «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;». Διευκρινίζουν, παράλληλα, ότι από το κοινό, το οποίο υπολογίζουν σε περίπου 2.000 άτομα, «μόνο μια δεκαριά αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ένας από τους θεατές ανέβηκε στη σκηνή, έσπρωξε τον τρομπετίστα της μπάντας και απειλούσε ότι θα καλέσει την Αστυνομία στο «100».

Η Banda Entopica υπενθυμίζει ότι, πέρα από ελληνικά, στο ρεπερτόριό της περιλαμβάνονται σλαβικά, βουλγαρικά, τουρκικά, σερβικά και τσιγγάνικα τραγούδια, στο πλαίσιο των μουσικών παραδόσεων της βαλκανικής χερσονήσου. Υπογραμμίζει ότι τα κομμάτια που ερμηνεύει «δεν είναι τραγούδια μίσους, διχασμού ή “εθνικιστικά” οποιουδήποτε λαού».

Τέλος, το συγκρότημα ξεκαθαρίζει ότι δεν ήταν προσκεκλημένο του δημάρχου και ότι δεν συμμετείχε σε κάποια εκδήλωση του Δήμου Φλώρινας.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του συγκροτήματος αναφέρει:

Χρόνια πολλά σε όλους!
Υγεία, αγάπη, ενότητα και μουσική ελεύθερη για όλους!
Επειδή βλέπουμε ότι το θέμα έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη έκταση, θα θέλαμε να σας πούμε τα πράγματα ως έχουν. Όσοι έχουν βρεθεί σε συναυλίες μας θα έχουν παρατηρήσει ότι τραγουδάμε σε διάφορες γλώσσες: Ελληνικά, Σλάβικα, Βουλγάρικα, Τούρκικα, Σέρβικα και Τσιγγάνικα. Παίζουμε τραγούδια από διάφορες ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ της Βαλκανικής χερσονήσου.

Αυτό που σίγουρα δεν παίζουμε είναι τραγούδια μίσους, διχασμού ή «εθνικιστικά» οποιουδήποτε λαού.

Όπως είπαμε και στη συναυλία μας στη Φλώρινα μετά το συμβάν, θα επαναλάβουμε ακριβώς τα ίδια λόγια: «Η μουσική μας είναι για να ενώνει όλον τον κόσμο. Είμαστε εδώ άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, πόλεις και χωριά για να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ενώσουμε και να γεμίσουμε αυτή την πλατεία με τα πιο όμορφα χαμόγελα, τα δικά σας».
Και αυτό έγινε!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την παρέα Φωτιά Χαμάμ για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της συναυλίας μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι ΔΕΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ του δημάρχου. Δυστυχώς, δεχτήκαμε επιθέσεις και απειλές.
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη της μπάντας. Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας, ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100.

Φράσεις όπως «εγώ σας πληρώνω», «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια», «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;», που ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, είναι απαράδεκτες και κατακριτέες. Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι από τα περίπου 2.000 άτομα, μόνο μια δεκαριά αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί για αυτό που κάνουμε όλοι μαζί: μουσική, γλέντι, ενότητα.

Και κάτι ακόμη, που θεωρούμε θεμελιώδες: Όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια , στην τέχνη και στον κόπο του!
Και για να είμαστε ξεκάθαροι: «Εμείς, τα εντόπικα, θα τα τραγουδάμε. Άλλωστε, το λέει και το όνομά μας»
Με αγάπη και σεβασμό,
Banda Entopica

