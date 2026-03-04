ANT1: Η πρεμιέρα της Ζέτας Μακρυπούλια, ο Σάκης Ρουβάς και όσα «μαγειρεύονται»

Ο Μάρτιος μπορεί να έκανε την εμφάνισή του, όμως στα γραφεία του ΑΝΤ1… μυρίζει Σεπτέμβρης! Παρά το γεγονός ότι διανύουμε ήδη τον τρίτο μήνα του δεύτερου μισού της χρονιάς, στο κανάλι του Αμαρουσίου συνεχίζονται οι πρεμιέρες μεγαλεπήβολων πρότζεκτ και σειρών.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πολυσυζητημένο σόου «Moments», με την υπέρλαμπρη Ζέτα Μακρυπούλια. Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει ένα φορμάτ που θα θυμίζει προγράμματα του εξωτερικού και το μόνο βέβαιο είναι ότι η «αίγλη» του δεν θα περάσει απαρατήρητη! Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το κανάλι, που αποφασίζει να επενδύσει ξανά σε μεγάλα πρότζεκτ και να μεταφέρει -στην ελληνική βραδινή ζώνη με τις άπειρες σειρές- κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. «Σε αυτή τη σκηνή ξετυλίγονται οι πιο αληθινές ιστορίες. Εικόνες που ζωντανεύουν, αναμνήσεις που επιστρέφουν, πρόσωπα που άλλαξαν τα πάντα, που άφησαν το δικό τους σημάδι. Γιατί οι καλύτερες ιστορίες, γράφονται από στιγμές», λέει η Ζέτα στο τρέιλερ και μας βάζει στο κλίμα για τα όσα θα δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρεμιέρα έχει οριστεί για 21 Μαρτίου.

Ένα ακόμη λαμπερό σόου, που ετοιμάζεται στον ΑΝΤ1, είναι το «Your Face Sounds Familiar». Οι ιθύνοντες είναι διατεθειμένοι να βάλουν φωτιά και αυτό αποτυπώνεται από τα πρόσωπα με τα οποία συζητούν. Σάκης Ρουβάς και Μπέττυ Μαγγίρα μπήκαν στο «στόχαστρο» και το μόνο βέβαιο είναι ότι μιλάμε για δύο ολοκληρωμένες προσωπικότητες της ψυχαγωγίας, που προσδίδουν άλλο κύρος και γόητρο. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον σταρ να έχει προβάδισμα και αναμένεται να δούμε αν θα πέσουν οι υπογραφές. Ματίνα Νικολάου, Μέμος Μπεγνής, Μαριλού Κατσαφάδου, είναι λίγα από τα ονόματα που θα συμμετάσχουν. Στόχος είναι το «YFSF» να βγει στον αέρα κοντά στο Πάσχα και να κρατήσει παρέα στους τηλεθεατές μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τα σχέδια, όμως, του ΑΝΤ1 δεν τελειώνουν εδώ! Στα σκαριά είναι και το «Κάτι ψήνεται», το «Extreme makeover» αλλά και η σειρά «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο.

Όσον αφορά στον Σάκη Τανιμανίδη και το πολυσυζητημένο «Dragons’ Den»; Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη είχαν στο μυαλό τους να ξεκινήσουν γυρίσματα προς το τέλος της χρονιάς προκειμένου η εκπομπή να προβληθεί του χρόνου. Ωστόσο, η φημολογία που θέλει τον παρουσιαστή και παραγωγό να μιλά με άλλα κανάλια είναι έντονη και το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του και το μέλλον του… μεγαλώνει!

